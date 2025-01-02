Метель в Башкирии мешает автомобилистам

Posted 2 января, 06:54
Published 2 января, 06:54
Modified 2 января, 06:54
Updated 2 января, 06:54
По словам Владимира Севастьянова, в регионе сейчас наблюдается сильная низовая метель и обильные снегопады. Видимость на дорогах составляет всего несколько сотен метров и это существенно влияет на безопасность движения.
Инспектор обратился к жителям Башкирии и попросил их без острой необходимости не выезжать в дальнюю дорогу, а также попросил следить за сводкой в официальных социальных сетях.
По данным синоптиков, сложный характер погоды с обильным снегом сохранится в регионе еще несколько дней. Это обусловлено активным циклоном, который накрыл Башкирию и соседние регионы словно шапкой.