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Posted 2 января, 06:54

Published 2 января, 06:54

Modified 2 января, 06:54

Updated 2 января, 06:54

Метель в Башкирии мешает автомобилистам

Метель в Башкирии мешает автомобилистам

2 января 2025, 06:54
Фото: 1MI.
Руководитель Госавтоинспекции республики в соцсетях рассказал о сложных погодных условиях в регионе.

По словам Владимира Севастьянова, в регионе сейчас наблюдается сильная низовая метель и обильные снегопады. Видимость на дорогах составляет всего несколько сотен метров и это существенно влияет на безопасность движения.

Инспектор обратился к жителям Башкирии и попросил их без острой необходимости не выезжать в дальнюю дорогу, а также попросил следить за сводкой в официальных социальных сетях.

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По данным синоптиков, сложный характер погоды с обильным снегом сохранится в регионе еще несколько дней. Это обусловлено активным циклоном, который накрыл Башкирию и соседние регионы словно шапкой.

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