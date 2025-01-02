Илан Шор: В 2025 году начнется воссоединение стран бывшего СССР

В своем Telegram-канале политик пожелал, чтобы постсоветские страны стали единым экономическим и политическим пространством. Бывшие республики СССР должны вновь придерживаться единой политики безопасности, считает политик. Тогда они смогут быть спокойными и сильными как раньше, а мир будет вновь опасаться альянса и знать, что эти страны трогать нельзя. Шор выразил уверенность в том, что следующий год станет периодом, когда начнется настоящее воссоединение — на деле, а не на словах. Об этом пишут «Известия».