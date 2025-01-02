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Posted 2 января, 12:58

Published 2 января, 12:58

Modified 2 января, 12:58

Updated 2 января, 12:58

Илан Шор: В 2025 году начнется воссоединение стран бывшего СССР

Илан Шор: В 2025 году начнется воссоединение стран бывшего СССР

2 января 2025, 12:58
Фото: Телеграм-канал Илана Шора.
Председатель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем новогоднем обращении выразил мнение, что настоящее экономическое и политическое воссоединение стран бывшего СССР начнется уже в 2025 году.

В своем Telegram-канале политик пожелал, чтобы постсоветские страны стали единым экономическим и политическим пространством. Бывшие республики СССР должны вновь придерживаться единой политики безопасности, считает политик. Тогда они смогут быть спокойными и сильными как раньше, а мир будет вновь опасаться альянса и знать, что эти страны трогать нельзя. Шор выразил уверенность в том, что следующий год станет периодом, когда начнется настоящее воссоединение — на деле, а не на словах. Об этом пишут «Известия».

Председатель оппозиционного блока «Победа» отметил, что политику разъединения постсоветских государств проводят страны Запада. Из-за этого жизнь граждан бывших республик СССР становится хуже: не строятся новые дороги, школы и детские сады, есть проблемы с выплатами пенсий, отмечается рост безработицы и отсутствие перспектив. В качестве примера он привел Молдову, где газ и электричество в XXI веке становятся роскошью.

В своем Telegram-канале Илан Шор отметил, что Молдова находится «в пропасти». Он видит, как Запад стремится не допустить, чтобы граждане страны жили хорошо — в буквальном смысле «ворует» выборы, демократию и свободу слова. Цель одна — чтобы Молдова не считала себя частью единого советского прошло. При этом Шор напомнил, что без прошлого нет будущего. Поэтом он пообещал сделать всё, что в его силах, чтобы объединение постсоветских государств состоялось.

Илан Шор — молдавский бизнесмен и политик, основатель оппозиционного блока «Победа». С 2015 по 2019 годы был примаром муниципия Оргеев, после — депутатом парламента Молдовы и председателем политической партии «Шор». В 2019 году из-за политизированного уголовного преследования, которое против него начали власти, был вынужден покинуть страну. В эмиграции продолжает помогать жителям Молдовы, реализует благотворительные и социальные проекты. Является членом попечительского Совета АНО «Евразия».

#Политика
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