Что будет с ценами на авто в 2025 году

Posted 2 января, 12:36
Published 2 января, 12:36
Modified 2 января, 12:36
Updated 2 января, 12:36
Прогноз экспертов на 2025 год по поводу стоимости неутешителен. Вновь ожидается повышение цен на уже недоступные иномарки и авто российских производителей. Таким образом авторынок отреагировал на очередное повышение утильсбора и на колебания курсов валют. Вместе с экспертами рынка выясняем, почему и насколько повысятся цены на автомобили.
Автомобиль для жителей Башкирии станет недоступной роскошью. Ранее мы писали об этом:
Сотрудники автосалонов Уфы еще в начале октября говорили о повышении цен с 1 января.
Ставку утилизационного сбора подняли на 70–85%. До 2030 года утильсбор будет повышаться каждый год на 10–20%. Это означает, что теперь поставщики и автопроизводители, чьи производства находятся за пределами РФ, будут платить государству дополнительные суммы с каждого авто.
С 1 октября 2024 года сумма за ввезенную иномарку с двигателем объёмом от одного до двух литров выросла до 556 000 рублей. В 2025 году платёж составит примерно 667 000 рублей. В 2026-м — 800 000 тыс. руб. А в 2030-м увеличится до 1,17 млн руб.
Машину приобретенную для личного пользования, при оплате всех налогов и таможенных пошлин можно ввезти по старым тарифам при условии, что железного коня не будут продавать минимум год.
Беженцы, вынужденные переселенцы и соотечественники — участники госпрограммы по добровольному переселению освобождены от уплаты утилизационного сбора.
По замыслу авторов постановления, повышение поддержит развитие отечественного автопрома. А также привлечет зарубежных производителей на территорию России.
В октябре Минпромторг прокомментировал свою позицию относительно повышения:
— За счет утилизационного сбора будет реализован комплекс мер господдержки. Индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной техники, — обещали чиновники.
Однако, по мнению эксперта, руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша, озвученного на сайте Banki.ru — отечественные авто повысятся в цене на 8-10%. Это вызвано курсом валют. Так как российские автомобили изготавливаются из иностранных комплектующих на 50%.
В связи с повышением цен авто на вторичном рынке станут более востребованными, что также отразиться на их стоимости. Те, кого интересуют бюджетные модели, будут искать железного коня с пробегом. В сезонные периоды скачки цен будут еще заметнее.
В конце декабря 2024 года глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян сообщил о том, что на программы льготных автокредитов и лизинга в 2025 году выделено 63 млрд рублей.
Базовая скидка при льготном автокредитовании — 20% (для жителей ДФО — 25%) от цены автомобиля с ДВС.
Скидку 20% могут получить: медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО, члены семей участников СВО, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах Дальневосточного федерального округа.
По условиям госпрограммы, цена машины должна быть не выше 2 млн руб. Также обязательным условием станут баллы за локализацию. Их должно быть не меньше 1600.
Оценка степени локализации товара происходит по балльной системе, которую разработал Минпромторг РФ. Она работает с 2019 года. Создана для внедрения политики импортозамещения в ответ на санкции и ограничения. Баллы назначаются использование отечественных комплектующих, сырья, а также за то, что сборочные операции происходят на территории России. Наивысшее количество баллов начисляется производство кузовов и электродвигателей. Баллы локализации применяются в промышленных отраслях в том числе в автопроме и судостроении.
Для госпрограммы подходят Lada Granta, Vesta, XRAY, Niva, УАЗ Патриот. Выпущенный на заводе HAVAL в Тульской области — HAVAL Jolion, в комплектации стоимостью до 2 млн. руб. Электромобили марки Evolute. При покупке электромобиля цена снизится на 35%.
Рост цен не авто неизбежен. Достаточно большое количество категорий граждан РФ могут воспользоваться госпрограммой при покупке авто. Однако, выбор не велик. Тем же, кто не подходит под категории льготников придется икать железного коня на вторичном рынке.