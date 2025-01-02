Что будет с ценами на авто в 2025 году

Оценка степени локализации товара происходит по балльной системе, которую разработал Минпромторг РФ. Она работает с 2019 года. Создана для внедрения политики импортозамещения в ответ на санкции и ограничения. Баллы назначаются использование отечественных комплектующих, сырья, а также за то, что сборочные операции происходят на территории России. Наивысшее количество баллов начисляется производство кузовов и электродвигателей. Баллы локализации применяются в промышленных отраслях в том числе в автопроме и судостроении.