Чем заняться в Уфе в новогодние каникулы

Если скучно, то можно собраться и пойти покататься на тюбингах. Отлично подойдет локаций рядом с Уфимской канатной дорогой в лесу на ул. Менделеева. Там есть отличные горки. Только будьте осторожны, ненароком можно уехать в реку Уфимку. Кроме того, с парковкой там не будет проблем. А если тюбинга нет, то можно просто прогуляться по тропе «Уфимского ожерелья». Локация там же.