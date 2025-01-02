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Posted 1 января, 21:00

Published 1 января, 21:00

Modified 1 января, 21:00

Updated 1 января, 21:00

Чем заняться в Уфе в новогодние каникулы

Чем заняться в Уфе в новогодние каникулы

1 января 2025, 21:00
Фото: 1MI.
Редакция Mkset собрала для вас подборку мероприятий, который можно посетить в новогодние каникулы.

Погода в Уфе в январе

Фото: 1MI

Температурные качели будут сопровождать жителей региона все праздники. По словам синоптиков — это произойдет из-за сильного циклона, который накрыл республику перед праздниками. Будет тепло и снежно. Температура от 0 градусов до минус 1,2 градуса днем и до минус 1- градусов по ночам. Все это сопровождается сильным южным ветром. Одевайтесь теплее.

Если скучно дома

Фото: 1MI

Если скучно, то можно собраться и пойти покататься на тюбингах. Отлично подойдет локаций рядом с Уфимской канатной дорогой в лесу на ул. Менделеева. Там есть отличные горки. Только будьте осторожны, ненароком можно уехать в реку Уфимку. Кроме того, с парковкой там не будет проблем. А если тюбинга нет, то можно просто прогуляться по тропе «Уфимского ожерелья». Локация там же.

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Когда кончились салаты

Фото: 1MI

Когда еда с Новогоднего стола закончилась, самое время отправиться на каток. Редакция Mkset публиковала подробный список. Обязательно возьмите с собой бутерброды и горячий напиток в термосе. Несмотря на относительно теплую погоду этой зимой, в Уфе катки работают. Один из самых крупных в комплексе «Динамо» на ул. Заки Валиди.

Новогодняя Уфа

Фото: 1MI

Уфа в дни Новогодних каникул — это не только прогулки и красный нос. Это еще и классные кинотеатры. С 1 января в прокате стартовал русский блокбастер для всей семьи «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Это авторская экранизация известной книги про девочку Элли, которую унес ураган в Изумрудный город. По отзывам людей, которые уже посмотрели картину. Она шикарна. Там есть все, что мы так хотим видеть в своих детях. Это честность, преданность, любовь и мужество.

Куда пойти в Уфе в кафе

Фото: 1MI

Когда кушать домашние блюда надоело можно пойти в кафе. К счастью, в Уфе представлены кухни многих национальностей. Например, в «Арт-Квадрате» можно насладиться кухней Кореи, Азии, Грузии, Италии и России. Цены демократичные, много тратить не придется. К тому же там, в новогодние праздники проходит множество интерактивов и мероприятий.

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