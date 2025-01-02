Больше беспилотников будут выпускать в Башкирии

Posted 2 января, 09:21
Published 2 января, 09:21
Modified 2 января, 15:59
Updated 2 января, 15:59
По данным издания, на 2025 года в планах стоит выпуск более 6 тысяч машин различного класса, в 2024 году их было сделано около 4000.
В регионе освоена сборка сразу нескольких видов беспилотников. Это легкие системы по типу самолетов, которые могут перевозить по воздуху до 30 килограмм. Большие дроны для сельского хозяйства, задача которых опрыскивать посевы. Они имеют взлетную массу 60 кг. И последняя, система вертолетного типа, способная по воздуху доставить куда угодно 200 килограмм полезного груза.
По словам специалистов, применение беспилотников в зоне СВО показало их значительную эффективность не только как боевых машин, но и в виде транспортной авиации. Бойцы научились с их помощью доставлять на полиции боекомплекты, еду и воду, а также патрулировать сдавшихся в плен вражеских солдат.