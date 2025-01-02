Больше беспилотников будут выпускать в Башкирии

По словам специалистов, применение беспилотников в зоне СВО показало их значительную эффективность не только как боевых машин, но и в виде транспортной авиации. Бойцы научились с их помощью доставлять на полиции боекомплекты, еду и воду, а также патрулировать сдавшихся в плен вражеских солдат.