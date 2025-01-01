Юная уфимка едва не осталась без глаз из-за петарды

Родители не уследили, и в последствии пришлось вызывать скорую, которая оперативно доставила пострадавшую в приемный покой. В лечебном учреждении ее осмотрели специалисты хирургии, педиатрии и оториноларингологии и впоследствии направили ребенка в институт глазных болезней. По словам врачей, близкий взрыв петарды оказал непосредственное влияние на глаза и способность видеть.