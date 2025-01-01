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Posted 1 января, 07:46

Published 1 января, 07:46

Modified 1 января, 13:01

Updated 1 января, 13:01

Юная уфимка едва не осталась без глаз из-за петарды

Юная уфимка едва не осталась без глаз из-за петарды

1 января 2025, 07:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Ребенку понадобилась срочная помощь глазных хирургов, сообщили в ДРКБ в среду, 1 января.

Детский травмпункт Республиканской больницы не отдыхал, а работал всю новогоднюю ночь. Одной из самых значительных пациенток оказалась 11-летняя девочка, у которой мощная петарда взорвалась рядом с лицом.

Родители не уследили, и в последствии пришлось вызывать скорую, которая оперативно доставила пострадавшую в приемный покой. В лечебном учреждении ее осмотрели специалисты хирургии, педиатрии и оториноларингологии и впоследствии направили ребенка в институт глазных болезней. По словам врачей, близкий взрыв петарды оказал непосредственное влияние на глаза и способность видеть.

Также в новогоднюю ночь двое детей получили серьезные ушибы, катаясь на тюбинге с родителями, а один ребенок из-за падения на лестнице сломал лодыжку.

— В новогодние праздники дети чаще всего получают травмы, связанные с катанием с различных горок. В таких ситуациях обычно виноваты родители, которые под воздействием алкоголя разрешают детям экстремальные развлечения. Поэтому призываем быть осторожнее и всегда следить за тем, откуда и как ваш ребенок скатывается, — прокомментировали специалисты.
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