Юная уфимка едва не осталась без глаз из-за петарды

Posted 1 января, 07:46
Published 1 января, 07:46
Modified 1 января, 13:01
Updated 1 января, 13:01
Детский травмпункт Республиканской больницы не отдыхал, а работал всю новогоднюю ночь. Одной из самых значительных пациенток оказалась 11-летняя девочка, у которой мощная петарда взорвалась рядом с лицом.
Родители не уследили, и в последствии пришлось вызывать скорую, которая оперативно доставила пострадавшую в приемный покой. В лечебном учреждении ее осмотрели специалисты хирургии, педиатрии и оториноларингологии и впоследствии направили ребенка в институт глазных болезней. По словам врачей, близкий взрыв петарды оказал непосредственное влияние на глаза и способность видеть.
Также в новогоднюю ночь двое детей получили серьезные ушибы, катаясь на тюбинге с родителями, а один ребенок из-за падения на лестнице сломал лодыжку.
— В новогодние праздники дети чаще всего получают травмы, связанные с катанием с различных горок. В таких ситуациях обычно виноваты родители, которые под воздействием алкоголя разрешают детям экстремальные развлечения. Поэтому призываем быть осторожнее и всегда следить за тем, откуда и как ваш ребенок скатывается, — прокомментировали специалисты.