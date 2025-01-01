В Уфе поймали дрифтера с фейерверками

Posted 1 января, 09:05
Published 1 января, 09:05
Modified 1 января, 12:43
Updated 1 января, 12:43
Владимир Севастьянов рассказал в социальных сетях об успешной работе сотрудников ГАИ. Полицейские вычислили нарушителя, который на кольце центрального рынка в Уфе устроил дрифт и покатушки с фейерверками. Молодой человек на своем автомобиле кружился по асфальту и одновременно запускал салюты.
Им оказался 27-летний уфимец, который таким образом решил создать себе и горожанам новогоднее настроение. Так он оправдался уже в полиции. На него составлено сразу пять протоколов о нарушении правил дорожного движения.
Молодой человек отметил, что осознает свою неправоту и сожалеет о содеянном. Также он пообещал, что больше не будет нарушать ПДД.