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Posted 1 января, 09:05

Published 1 января, 09:05

Modified 1 января, 12:43

Updated 1 января, 12:43

В Уфе поймали дрифтера с фейерверками

В Уфе поймали дрифтера с фейерверками

1 января 2025, 09:05
Фото: 1MI.
Молодой человек нарушил разу несколько правил движения, сообщил в среду, 1 января, главный госавтоинспектор Башкортостана.

Владимир Севастьянов рассказал в социальных сетях об успешной работе сотрудников ГАИ. Полицейские вычислили нарушителя, который на кольце центрального рынка в Уфе устроил дрифт и покатушки с фейерверками. Молодой человек на своем автомобиле кружился по асфальту и одновременно запускал салюты.

Владимир Севастьянов

Им оказался 27-летний уфимец, который таким образом решил создать себе и горожанам новогоднее настроение. Так он оправдался уже в полиции. На него составлено сразу пять протоколов о нарушении правил дорожного движения.

Молодой человек отметил, что осознает свою неправоту и сожалеет о содеянном. Также он пообещал, что больше не будет нарушать ПДД.

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