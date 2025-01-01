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Posted 1 января, 10:57

Published 1 января, 10:57

Modified 1 января, 12:06

Updated 1 января, 12:06

В России отменяют ОСАГО

В России отменяют ОСАГО

1 января 2025, 10:57
Фото: 1MI.
В 2025 году автовладельцам в России сделали отличное послабление, сообщает ТАСС в среду, 1 января.

По данным издания, в марте 2025 года можно будет снимать с учета и регистрировать машины в ГИБДД без документа об обязательном страховании гражданской ответственности. Кроме того, если собственник автомобиля сменился, то полис ОСАГО также требовать не будут. По словам авторов законопроекта — это облегчит водителям время, проведенное за заполнением документов, и уменьшит лишние траты при покупке или продаже личного автомобиля.

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Кроме того, с нововведением весной 2025 года автовладельцам также перепадает еще один бонус. Машину можно будет снимать с учета сразу после продажи, не дожидаясь десяти дней и сделать это можно будет полностью электронно.

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