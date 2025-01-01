В России отменяют ОСАГО

По данным издания, в марте 2025 года можно будет снимать с учета и регистрировать машины в ГИБДД без документа об обязательном страховании гражданской ответственности. Кроме того, если собственник автомобиля сменился, то полис ОСАГО также требовать не будут. По словам авторов законопроекта — это облегчит водителям время, проведенное за заполнением документов, и уменьшит лишние траты при покупке или продаже личного автомобиля.