В России отменяют ОСАГО

Posted 1 января, 10:57
Published 1 января, 10:57
Modified 1 января, 12:06
Updated 1 января, 12:06
По данным издания, в марте 2025 года можно будет снимать с учета и регистрировать машины в ГИБДД без документа об обязательном страховании гражданской ответственности. Кроме того, если собственник автомобиля сменился, то полис ОСАГО также требовать не будут. По словам авторов законопроекта — это облегчит водителям время, проведенное за заполнением документов, и уменьшит лишние траты при покупке или продаже личного автомобиля.
Кроме того, с нововведением весной 2025 года автовладельцам также перепадает еще один бонус. Машину можно будет снимать с учета сразу после продажи, не дожидаясь десяти дней и сделать это можно будет полностью электронно.