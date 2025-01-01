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Posted 1 января, 09:53

Published 1 января, 09:53

Modified 1 января, 12:57

Updated 1 января, 12:57

Метровые сугробы укрыли Башкортостан

В одном из районов Башкирии за ночь выпал метровый слой снега

1 января 2025, 09:53
Фото: 1MI.

Метровые сугробы укрыли Башкортостан

Об этом сообщают в синоптики региональной службы в среду, 1 января.

В Башкирии новогодние праздники удались в плане погоды. По всей Республике Башкортостан почти сутки бушевала сильная метель. В Белорецком районе за ночь выпал буквально метровый слой снега. Местные жители рассказывают, что заметены дороги, машины во дворах нужно буквально откапывать.

— Я такого не припомню. Если в прошлые годы был мороз, то в этом году погода дала жару. Снег валил не переставая, из нашей деревни нет выезда. Все дорогу засыпало так, что проехать можно только на снегоходе. Я сегодня машину откапывал почти час. Если бы не полный привод, то вообще бы не знал, как выбираться, — рассказал Mkset житель Белорецкого района.
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По данным специалистов по погоде, снежный характер осадков еще сохранится в регионе несколько дней. Синоптики предупреждают о сильных метелях и заносах на дорогах. Будьте осторожны.

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