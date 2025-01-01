В одном из районов Башкирии за ночь выпал метровый слой снега

В Башкирии новогодние праздники удались в плане погоды. По всей Республике Башкортостан почти сутки бушевала сильная метель. В Белорецком районе за ночь выпал буквально метровый слой снега. Местные жители рассказывают, что заметены дороги, машины во дворах нужно буквально откапывать.