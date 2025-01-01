В одном из районов Башкирии за ночь выпал метровый слой снега

Posted 1 января, 09:53
Published 1 января, 09:53
Modified 1 января, 12:57
Updated 1 января, 12:57
В Башкирии новогодние праздники удались в плане погоды. По всей Республике Башкортостан почти сутки бушевала сильная метель. В Белорецком районе за ночь выпал буквально метровый слой снега. Местные жители рассказывают, что заметены дороги, машины во дворах нужно буквально откапывать.
— Я такого не припомню. Если в прошлые годы был мороз, то в этом году погода дала жару. Снег валил не переставая, из нашей деревни нет выезда. Все дорогу засыпало так, что проехать можно только на снегоходе. Я сегодня машину откапывал почти час. Если бы не полный привод, то вообще бы не знал, как выбираться, — рассказал Mkset житель Белорецкого района.
По данным специалистов по погоде, снежный характер осадков еще сохранится в регионе несколько дней. Синоптики предупреждают о сильных метелях и заносах на дорогах. Будьте осторожны.