В новогоднюю ночь в Уфе родились дети со странными именами

Сегодня Радий Хабиров в социальных сетях рассказал о том, что в республике в Новогоднюю ночь среди родившихся детей был паритет. Пять мальчиков и пять девочек появились на свет. Родители пришли на роды в Уфе и в Белорецке, их зовут Рукияхон и Равзат.