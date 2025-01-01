В новогоднюю ночь в Уфе родились дети со странными именами

Posted 1 января, 08:03
Published 1 января, 08:03
Modified 1 января, 12:59
Updated 1 января, 12:59
Сегодня Радий Хабиров в социальных сетях рассказал о том, что в республике в Новогоднюю ночь среди родившихся детей был паритет. Пять мальчиков и пять девочек появились на свет. Родители пришли на роды в Уфе и в Белорецке, их зовут Рукияхон и Равзат.
Имя жительницы региона Рукияхон расшифровывается с персидского языка как очаровательная повелительница, а Равзат можно прочитать как рай или красивый сад.
Стоит отметить, что детей, которые появились на свет в 2025 году социологи уже прозвали необычным именем. Поколение малышей в науке будут именовать «бета». Они станут наследниками всех социальных проблем современности. Это глобальное потепление, проблема голода, перенаселения и конечно войны по всему свету.