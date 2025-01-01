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Posted 1 января, 08:03

Published 1 января, 08:03

Modified 1 января, 12:59

Updated 1 января, 12:59

В новогоднюю ночь в Уфе родились дети со странными именами

В новогоднюю ночь в Уфе родились дети со странными именами

1 января 2025, 08:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Родители не испугались их назвать необычными именами, сообщил глава региона в соцсетях в среду, 1 января.

Сегодня Радий Хабиров в социальных сетях рассказал о том, что в республике в Новогоднюю ночь среди родившихся детей был паритет. Пять мальчиков и пять девочек появились на свет. Родители пришли на роды в Уфе и в Белорецке, их зовут Рукияхон и Равзат.

Имя жительницы региона Рукияхон расшифровывается с персидского языка как очаровательная повелительница, а Равзат можно прочитать как рай или красивый сад.

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Стоит отметить, что детей, которые появились на свет в 2025 году социологи уже прозвали необычным именем. Поколение малышей в науке будут именовать «бета». Они станут наследниками всех социальных проблем современности. Это глобальное потепление, проблема голода, перенаселения и конечно войны по всему свету.

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