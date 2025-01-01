В Башкирии в 2025 году первым родился мальчик-богатырь

Новогодняя ночь порадовала десять родителей из Башкирии новыми детьми. В регионе родились пять мальчиков и пять девочек. Самый первый на свет появился мальчишка в Белорецке. Родился здоровым и крепким. Его вес составил 4176 гр, а рост 56 см. Своим криком он огласил помещения родильного отделения в 20 минут второго.