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Posted 1 января, 10:16

Published 1 января, 10:16

Modified 1 января, 12:33

Updated 1 января, 12:33

В Башкирии в 2025 году первым родился необычный мальчик

В Башкирии в 2025 году первым родился мальчик-богатырь

1 января 2025, 10:16
Фото: 1MI.

В Башкирии в 2025 году первым родился необычный мальчик

Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан первого января, в среду.

Новогодняя ночь порадовала десять родителей из Башкирии новыми детьми. В регионе родились пять мальчиков и пять девочек. Самый первый на свет появился мальчишка в Белорецке. Родился здоровым и крепким. Его вес составил 4176 гр, а рост 56 см. Своим криком он огласил помещения родильного отделения в 20 минут второго.

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Второй на свет появилась девочка в Уфе, в клинике БГМУ. Она родилась в 01:22. Весом в 3410 гр. По словам врачей, ребенок сильный и крепкий.

Отметим, что по словам астрологов, люди, родившиеся в новогоднюю ночь, имеют крепкое здоровье, острый ум и успех во всех своих начинаниях.

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