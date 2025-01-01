Уфу лишили остатков праздника

У кого-то новогодние гуляния продолжаются, но только не у уфимских коммунальщиков. Рано утром 1 января они вышли на городские площадки, где жители столицы региона гуляли и кутили всю ночь. Дворники убрали весь мусор и привели ледовые городки и площади в надлежащее состояние. Также в администрации города отметили, что несмотря на Новый год, в Уфе работала снегоуборочная техника, всего 152 машины. Но уже с утра 1 января на городские улицы выехало 160 машин и вышло 244 рабочих.