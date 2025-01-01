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Posted 1 января, 10:26

Published 1 января, 10:26

Modified 1 января, 12:56

Updated 1 января, 12:56

Сотни дворников вышли на улицы Уфы 1 января

Уфу лишили остатков праздника

1 января 2025, 10:26
Фото: 1MI.

Сотни дворников вышли на улицы Уфы 1 января

В начале 2025 года городские площади, где люди гуляли всю ночь, убрали от мусора, сообщает пресс-служба администрации региональной столицы в среду, 1 января.

У кого-то новогодние гуляния продолжаются, но только не у уфимских коммунальщиков. Рано утром 1 января они вышли на городские площадки, где жители столицы региона гуляли и кутили всю ночь. Дворники убрали весь мусор и привели ледовые городки и площади в надлежащее состояние. Также в администрации города отметили, что несмотря на Новый год, в Уфе работала снегоуборочная техника, всего 152 машины. Но уже с утра 1 января на городские улицы выехало 160 машин и вышло 244 рабочих.

Главная задача — это как можно скорее освободить город от последствий сильного снегопада. Кроме того, стоит задача очистить проезды Уфы для облегчения движения транспорта по городским магистралям.

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