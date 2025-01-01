mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 07:28

Published 1 января, 07:28

Modified 1 января, 13:03

Updated 1 января, 13:03

Тарифы на ЖКХ в Башкирии вырастут в новом году

Тарифы на ЖКХ в Башкирии вырастут в новом году

1 января 2025, 07:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
Глава региона Радий Хабиров подписал указ, разрешающий повышение, сообщает пресс-служба Правительства Республики Башкортостан в среду, 1 января.

Жилищно-коммунальные услуги в Башкирии в 2025 году станут дороже для населения. С 1 июля цены значительно вырастут. Повышение составит 16,7%. По словам специалистов — это необходимо для выравнивания структуры закупок на ремонт и обслуживание оборудования. Рыночные цены на него выросли в разы.

Уфимцам повысили платежи за отопление
Узнать подробнее

Ранее правительство России одобрило повышение услуг ЖКХ на 15%, но регионам разрешили добавить небольшой процент от себя. В Башкирии этим бонусом воспользовались и решили поднять тарифы до 16,7%. По словам жителей Уфы, проблемы с оплатой за коммунальные услуги возникают каждую зиму из-за чрезмерно дорогого тарифа за отопление. Некоторые из горожан отдают значительную часть пенсии или хорошую часть зарплаты за платеж по квитанции.

Читайте также:
ЖКХ подорожает в БашкирииКоммунальный челлендж ждёт уфимцевМассовые отключения воды устроят в Уфе
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Отопление#ЖКХ#Зарплата#Благовещенск#Коммунальные услуги#Пенсия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Платежи за коммуналку#Платежи за отопление#Коммуналка вырастет#Повышение тарифов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика