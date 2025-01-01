Тарифы на ЖКХ в Башкирии вырастут в новом году

Posted 1 января, 07:28
Published 1 января, 07:28
Modified 1 января, 13:03
Updated 1 января, 13:03
Жилищно-коммунальные услуги в Башкирии в 2025 году станут дороже для населения. С 1 июля цены значительно вырастут. Повышение составит 16,7%. По словам специалистов — это необходимо для выравнивания структуры закупок на ремонт и обслуживание оборудования. Рыночные цены на него выросли в разы.
Ранее правительство России одобрило повышение услуг ЖКХ на 15%, но регионам разрешили добавить небольшой процент от себя. В Башкирии этим бонусом воспользовались и решили поднять тарифы до 16,7%. По словам жителей Уфы, проблемы с оплатой за коммунальные услуги возникают каждую зиму из-за чрезмерно дорогого тарифа за отопление. Некоторые из горожан отдают значительную часть пенсии или хорошую часть зарплаты за платеж по квитанции.