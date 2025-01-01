Роспотребнадзор Башкирии рассказал, сколько хранить новогодние салаты

Posted 1 января, 06:40
Published 1 января, 06:40
Modified 1 января, 13:07
Updated 1 января, 13:07
По данным экспертов надзорного ведомства, меньше всего хранятся блюда, заправленные майонезом. Любимый новогодний салат «Сельдь под шубой» не стоит держать на балконе больше 12 часов, а вот утку или гуся, ранее запеченных в духовке, можно продержать почти двое суток, пока все ваши гости их не попробуют.
— В Новый год важно не передержать салаты и остальные блюда в ожидании гостей. Это может сказаться на вашем здоровье. Необходимо четко соблюдать температурный режим. Например, салат «Оливье» не хранится в квартире, в теплом помещении. Его необходимо держать на балконе или в холодильнике. Также и с остальными салатами заправленные майонезом или йогуртом, — рассказали специалисты.
Также врачи отметили, что не стоит долго хранить различные соки, которые могут из-за тепла начать бродить и портиться.