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Posted 1 января, 06:40

Published 1 января, 06:40

Modified 1 января, 13:07

Updated 1 января, 13:07

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, сколько хранить новогодние салаты

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, сколько хранить новогодние салаты

1 января 2025, 06:40
Фото: mkset.ru.
По словам специалистов, на каждое блюдо есть определенные сроки годности и употребления, комментирует проблему эксперт ufatime.ru в среду, 1 января.

По данным экспертов надзорного ведомства, меньше всего хранятся блюда, заправленные майонезом. Любимый новогодний салат «Сельдь под шубой» не стоит держать на балконе больше 12 часов, а вот утку или гуся, ранее запеченных в духовке, можно продержать почти двое суток, пока все ваши гости их не попробуют.

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— В Новый год важно не передержать салаты и остальные блюда в ожидании гостей. Это может сказаться на вашем здоровье. Необходимо четко соблюдать температурный режим. Например, салат «Оливье» не хранится в квартире, в теплом помещении. Его необходимо держать на балконе или в холодильнике. Также и с остальными салатами заправленные майонезом или йогуртом, — рассказали специалисты.

Также врачи отметили, что не стоит долго хранить различные соки, которые могут из-за тепла начать бродить и портиться.

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