Роспотребнадзор Башкирии рассказал, сколько хранить новогодние салаты

По данным экспертов надзорного ведомства, меньше всего хранятся блюда, заправленные майонезом. Любимый новогодний салат «Сельдь под шубой» не стоит держать на балконе больше 12 часов, а вот утку или гуся, ранее запеченных в духовке, можно продержать почти двое суток, пока все ваши гости их не попробуют.