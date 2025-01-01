Путин сделал новогодние подарки жителям Башкирии

Posted 1 января, 10:36
Published 1 января, 10:36
Modified 1 января, 12:11
Updated 1 января, 12:11
Президент России в преддверии Нового года порадовал жителей Республики Башкортостан. Он наградил 14 человек. Среди них — многодетные родители, управленцы, медсестры, фельдшер и детские врачи, а также крупный фермер из Башкирии.
По словам награжденных, они не ожидали такого внимание от руководителя государства, и поэтому награда вдвойне приятнее. Тем более — под Новый год.
— Я всю жизнь работаю на земле, в сельском хозяйстве. Приношу стране не только хлеб, но еще и экологически чистые продукты, молоко, мясо. Столь высокой награды от Владимира Путина я не ожидал. Это очень приятно. Моя семья гордится мной. Спасибо президенту. Буду и дальше работать на благо Родины, — рассказал фермер из Салавата редакции Mkset.