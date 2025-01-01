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Posted 1 января, 08:50

Published 1 января, 08:50

Modified 1 января, 12:46

Updated 1 января, 12:46

Рустам Набиев из Уфы станет многодетным отцом

Безногий блогер из Уфы станет многодетным отцом

1 января 2025, 08:50
Фото: Соцсети/Рустам Набиев.

Рустам Набиев из Уфы станет многодетным отцом

Об этом блогер сообщил в своих социальных сетях в среду, 1 января.

Популярный уфимский блогер Рустам Набиев на аудиторию более чем 2 млн подписчиков сообщил радостную новость. Его супруга Индира ждет третьего ребенка. Таким образом, Рустам станет многодетным отцом. У него уже есть две дочки. Под постом с фотографией УЗИ малыша более 4 000 комментариев. Люди радуются за него и поздравляют с хорошим событием.

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Как известно, 12 июля 2015 года Рустам, будучи срочником ВДВ, попал под обрушение здания казармы в Омске. Он провел под завалами более семи часов. В последствии ему ампутировали ноги. Вернувшись из армии и восстановившись, Рустам решил вести блог и доказать всем, что его жизнь на инвалидности не остановилась. Сейчас он является одним из самых популярных блогеров Башкирии. Молодой человек пропагандирует здоровый образ жизни и семейные ценности.

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