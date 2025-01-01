Безногий блогер из Уфы станет многодетным отцом

Posted 1 января, 08:50
Published 1 января, 08:50
Modified 1 января, 12:46
Updated 1 января, 12:46
Популярный уфимский блогер Рустам Набиев на аудиторию более чем 2 млн подписчиков сообщил радостную новость. Его супруга Индира ждет третьего ребенка. Таким образом, Рустам станет многодетным отцом. У него уже есть две дочки. Под постом с фотографией УЗИ малыша более 4 000 комментариев. Люди радуются за него и поздравляют с хорошим событием.
Как известно, 12 июля 2015 года Рустам, будучи срочником ВДВ, попал под обрушение здания казармы в Омске. Он провел под завалами более семи часов. В последствии ему ампутировали ноги. Вернувшись из армии и восстановившись, Рустам решил вести блог и доказать всем, что его жизнь на инвалидности не остановилась. Сейчас он является одним из самых популярных блогеров Башкирии. Молодой человек пропагандирует здоровый образ жизни и семейные ценности.