Безногий блогер из Уфы станет многодетным отцом

Как известно, 12 июля 2015 года Рустам, будучи срочником ВДВ, попал под обрушение здания казармы в Омске. Он провел под завалами более семи часов. В последствии ему ампутировали ноги. Вернувшись из армии и восстановившись, Рустам решил вести блог и доказать всем, что его жизнь на инвалидности не остановилась. Сейчас он является одним из самых популярных блогеров Башкирии. Молодой человек пропагандирует здоровый образ жизни и семейные ценности.