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Posted 1 января, 06:19

Published 1 января, 06:19

Modified 1 января, 13:08

Updated 1 января, 13:08

Теплый январь ждут в Башкортостане

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на январь

1 января 2025, 06:19
Фото: 1MI.

Теплый январь ждут в Башкортостане

Главный зимний месяц будет теплее выше нормы, сообщают синоптики 1 января, в среду.

Первого января в Башкирии специалисты прогнозов погоды предсказали сильную метель с мокрым снегом. Много внимания уделили дорогам, на которых снежные заносы и гололед. Ветер будет дуть теплый, с юга, местами довольно сильный. Это поднимет дневную температуру до 0°С… -5°С. Ночью будет немного холоднее, но все равно тепло -4°С… -9°С.

Дальше температура начнет только повышаться. Третьего января днем прогнозируется до +2°С…+3°С. По словам специалистов, теплый антициклон обусловлен Уральскими горами, которые работают словно большая «дверь» и не дают морозной природе пройти дальше. Из-за этого по региону снова ожидаются сильные снегопады, которые могут спровоцировать массовые ДТП, как это было 31 декабря 2024 года.

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