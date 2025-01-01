Башгидрометцентр дал прогноз погоды на январь

Дальше температура начнет только повышаться. Третьего января днем прогнозируется до +2°С…+3°С. По словам специалистов, теплый антициклон обусловлен Уральскими горами, которые работают словно большая «дверь» и не дают морозной природе пройти дальше. Из-за этого по региону снова ожидаются сильные снегопады, которые могут спровоцировать массовые ДТП, как это было 31 декабря 2024 года.