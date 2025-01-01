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Posted 1 января, 07:08

Published 1 января, 07:08

Modified 1 января, 13:04

Updated 1 января, 13:04

Алкоголь больше не купить в Башкирии

Алкоголь больше не купить в Башкирии

1 января 2025, 07:08
Фото: 1MI.
Специалисты рассказали, почему власти решили ограничить продажу спиртного в регионе.

По данным экспертов, длительные каникулы в Новый год негативно сказываются на людях, которые не могут остановиться в употреблении алкоголя и уходят в запой. Чтобы как-то урегулировать эту тему, в Башкирии решили запретить продавать спиртное на четыре дня. Так, 3, 4, 5 и 6 января будут действовать серьезные ограничения в магазинах. Желающим похмелиться не продадут даже баночку пива.

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Жители региона такое решение восприняли неоднозначно:

— Очень хорошо, что решили не продавать алкоголь. У меня муж как начинает пить 31 декабря, так пьет весь январь. Может хоть это его как-то остановит.

— Ха, запретили алкашку. Думаете это остановит желающего похмелиться? Никогда. Не продают в магазинах, пойдет в «наливайки». Благо в каждом районе города они есть.

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