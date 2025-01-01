Алкоголь больше не купить в Башкирии

Posted 1 января, 07:08
Published 1 января, 07:08
Modified 1 января, 13:04
Updated 1 января, 13:04
По данным экспертов, длительные каникулы в Новый год негативно сказываются на людях, которые не могут остановиться в употреблении алкоголя и уходят в запой. Чтобы как-то урегулировать эту тему, в Башкирии решили запретить продавать спиртное на четыре дня. Так, 3, 4, 5 и 6 января будут действовать серьезные ограничения в магазинах. Желающим похмелиться не продадут даже баночку пива.
Жители региона такое решение восприняли неоднозначно:
— Очень хорошо, что решили не продавать алкоголь. У меня муж как начинает пить 31 декабря, так пьет весь январь. Может хоть это его как-то остановит.
— Ха, запретили алкашку. Думаете это остановит желающего похмелиться? Никогда. Не продают в магазинах, пойдет в «наливайки». Благо в каждом районе города они есть.