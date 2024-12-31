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Posted 31 декабря, 05:22

Published 31 декабря, 05:22

Modified 31 декабря, 05:22

Updated 31 декабря, 05:22

Жители Башкирии закупили рекордное количество валенок в 2024 году

Жители Башкирии закупили рекордное количество валенок в 2024 году

31 декабря 2024, 05:22
Фото: Татьяна Алексютина. 1MI.
На традиционную зимнюю обувь в республике потратили 43 млн рублей, сообщает РБК Уфа во вторник, 31 декабря.

Традиционные валенки вновь на пике популярности в регионе. В 2024 году жители региона их активно скупали и потратили на них больше 43 млн рублей. Это рекордная сумма за последние три года. Узнать о возросшей популярности этой старорусской обуви стало возможно благодаря системе маркировки «Четный знак». Больше всего валенки покупают через онлайн-заказы и маркетплейсы.

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Крупные валяной обуви в Башкирии находится в Стерлитамаке, Бирске и Мишкинском районе республики. Для производства валенок используется натуральная шерсть. По словам производителей, наиболее популярны традиционные модели и неокрашенного сырья естественных цветов. На втором месте — валенки светлые из очищенного и выбеленного войлока. Такую обувь часто заказывают жители больших городов на подарки и сувениры.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Валенки#Купить валенки
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