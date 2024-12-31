Жители Башкирии закупили рекордное количество валенок в 2024 году

Традиционные валенки вновь на пике популярности в регионе. В 2024 году жители региона их активно скупали и потратили на них больше 43 млн рублей. Это рекордная сумма за последние три года. Узнать о возросшей популярности этой старорусской обуви стало возможно благодаря системе маркировки «Четный знак». Больше всего валенки покупают через онлайн-заказы и маркетплейсы.