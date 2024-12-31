В январе в Башкирии будет двухдневная рабочая неделя

Posted 31 декабря, 08:03
Published 31 декабря, 08:03
Modified 31 декабря, 08:03
Updated 31 декабря, 08:03
В министерстве также сообщили, что официально Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 7 же января будет праздноваться Рождество Христово. 9 и 10 числа выходим на работу, в дальше снова два выходных 11 и 12 января.
В сети интернет многие пользователи отмечают, что выходить на работу на два дня не очень удобно:
— Уж могли бы продлить каникулы до 12 января. Из-за двух дней на работу выходить вообще как-то неудобно.
— Столько отдыхать разве можно? Мы уже третьего января на работу выходим.
По словам специалистов, таких продолжительных Новогодних праздников нет ни в одной стране мира. Поэтому можно сказать, что россиянам повезло. Кроме того, даты с 1 по 8 января не входят в ежегодный оплачиваемый отпуск.