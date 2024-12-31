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Posted 31 декабря, 08:03

Published 31 декабря, 08:03

Modified 31 декабря, 08:03

Updated 31 декабря, 08:03

В январе в Башкирии будет двухдневная рабочая неделя

В январе в Башкирии будет двухдневная рабочая неделя

31 декабря 2024, 08:03
Фото: 1MI.
Первый рабочий день в 2025 году начнется 9 января и закончится 10, а потом снова выходные, сообщает Минтруда семьи и социальной защиты во вторник, 31 декабря.

В министерстве также сообщили, что официально Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, 7 же января будет праздноваться Рождество Христово. 9 и 10 числа выходим на работу, в дальше снова два выходных 11 и 12 января.

Фото: t.me/uustufa

В сети интернет многие пользователи отмечают, что выходить на работу на два дня не очень удобно:

— Уж могли бы продлить каникулы до 12 января. Из-за двух дней на работу выходить вообще как-то неудобно.
— Столько отдыхать разве можно? Мы уже третьего января на работу выходим.

По словам специалистов, таких продолжительных Новогодних праздников нет ни в одной стране мира. Поэтому можно сказать, что россиянам повезло. Кроме того, даты с 1 по 8 января не входят в ежегодный оплачиваемый отпуск.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Уфы
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