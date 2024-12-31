В новогоднюю ночь в небе над Башкирией будет северное сияние

Posted 31 декабря, 08:57
Published 31 декабря, 08:57
Modified 31 декабря, 08:57
Updated 31 декабря, 08:57
Возможно, уходящий год подарит жителям республики необычное световое шоу. По данным специалистов из-за сильной солнечной активности и вспышек на землю обрушится мощный солнечный ветер, который будет буквально бомбардировать магнитосферу планеты.
Обычно северное сияние видно только на территориях близким к полюсам планеты, однако на этот раз его можно будет увидеть и в Башкирии. Такое уже было в августе и сентябре 2024 года. Тогда жители региона делились снимками и удивленно смотрели в ночное небо.
Однако новогодняя метель может этому помешать, так как один из условий наблюдения за сиянием является чистое небо. По данным синоптиков, мести будет по всей республики вплоть за завтрашнего утра.