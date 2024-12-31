В новогоднюю ночь в небе над Башкирией будет северное сияние

Обычно северное сияние видно только на территориях близким к полюсам планеты, однако на этот раз его можно будет увидеть и в Башкирии. Такое уже было в августе и сентябре 2024 года. Тогда жители региона делились снимками и удивленно смотрели в ночное небо.