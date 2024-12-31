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Posted 31 декабря, 06:31

Published 31 декабря, 06:31

Modified 31 декабря, 06:31

Updated 31 декабря, 06:31

В Башкирии ночью сгорел магазин

В Башкирии ночью сгорел магазин

31 декабря 2024, 06:31
Фото: МЧС России по РБ.
Крупный пожар произошел в селе Ассы Белорецкого района Башкирии, сообщает МЧС по региону во вторник, 31 декабря.

Ближе к четырем часам утра загорелся частный магазин с продуктами и хозтоварами. Пожарным позвонили перепуганные местные жители. Тушить возгорание вызвали огнеборцы-добровольцы и специалисты Госкомитета по ЧС.

— Я проснулась утром пораньше, чтобы животных накормить, смотрю, а на улице слов зарево. Вышла во двор, ба… магазин горит. Сразу побежала мужа будить и звонить в МЧС. Хороший магазин был, жалко так. Единственный на улице у нас. Мужики туда побежали сразу тушить его. Попытались хоть что-то вытащить, но бесполезно. Уже очень сильно все пылало, — рассказал Mkset местная жительница.
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Известно, что при пожаре никто не пострадал. По всей вероятности, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки при попытке обогрева помещения.

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#Происшествия#Башкирия#Уфа#Пожар
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