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Posted 31 декабря, 10:44

Published 31 декабря, 10:44

Modified 31 декабря, 10:44

Updated 31 декабря, 10:44

В Башкирии на трассе столкнулись восемь машин

В Башкирии на трассе столкнулись восемь машин

31 декабря 2024, 10:44
Фото: 1MI.
Массовая авария произошла недалеко от Бирска, сообщает «БашДТП» во вторник, 31 декабря.

В Башкирии из-за снегопада и бурана на трассах фиксируются массовые аварии. Крупное ДТП произошло недалеко от Бирска. По словам очевидцев, сначала столкнулись две легковушки, одну из которых занесло, а потом в них начали врезаться остальные автомобилисты. Всего авто видео насчитал восемь автомобилей.

— Емае, вот это Новый год у людей. Всех собрали. Бедные люди. Один вообще вылетел с дороги, — комментирует автор ролика.

Среди автомобилей, как отечественные легковушки, так и иномарки. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Видео: 1MI.

Ранее главный госавтоинспектор региона, Владимир Севастьянов попросил жителей Башкирии не выезжать в дальнюю дорогу. Из-за метели видимость сильно ограничена, а на трассах возможны снежные заносы.

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