В Башкирии на трассе столкнулись восемь машин

Posted 31 декабря, 10:44
Published 31 декабря, 10:44
Modified 31 декабря, 10:44
Updated 31 декабря, 10:44
В Башкирии из-за снегопада и бурана на трассах фиксируются массовые аварии. Крупное ДТП произошло недалеко от Бирска. По словам очевидцев, сначала столкнулись две легковушки, одну из которых занесло, а потом в них начали врезаться остальные автомобилисты. Всего авто видео насчитал восемь автомобилей.
— Емае, вот это Новый год у людей. Всех собрали. Бедные люди. Один вообще вылетел с дороги, — комментирует автор ролика.
Среди автомобилей, как отечественные легковушки, так и иномарки. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Ранее главный госавтоинспектор региона, Владимир Севастьянов попросил жителей Башкирии не выезжать в дальнюю дорогу. Из-за метели видимость сильно ограничена, а на трассах возможны снежные заносы.