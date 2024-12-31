В Башкирии на трассе столкнулись восемь машин

В Башкирии из-за снегопада и бурана на трассах фиксируются массовые аварии. Крупное ДТП произошло недалеко от Бирска. По словам очевидцев, сначала столкнулись две легковушки, одну из которых занесло, а потом в них начали врезаться остальные автомобилисты. Всего авто видео насчитал восемь автомобилей.