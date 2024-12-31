Уфимцев напугал ночной взрыв

Posted 31 декабря, 05:02
Published 31 декабря, 05:02
Modified 31 декабря, 06:33
Updated 31 декабря, 06:33
Пользователь популярного телеграмм-канала выложил ролик, на котором видно, как молодые люди рядом с остановкой Генерала Кусимова в микрорайоне Дема 31 декабря в половине третьего ночи устроили взрыв с большим огненным облаком. Что это было, автор не раскрывает, однако подчеркивает, что шум от «шоу» был довольно громким.
В комментариях многие пользователи допустили, что это могла быть мощная петарда. Однако они не одобрили такое поведение:
— Взрослые же ребята и такими глупостями занимаются, тем более в такое время, когда любой громкий звук может сойти за теракт.
— От петарды такое огненное облако разве бывает? Там обычно шум только. Может, ее во что-то горючее сунули?
— Развлекается молодежь. Мы тоже в школе бомбочки взрывали. Но делать это в сознательном возрасте глупо по крайней мере.