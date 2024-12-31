Уфимцев напугал ночной взрыв

Пользователь популярного телеграмм-канала выложил ролик, на котором видно, как молодые люди рядом с остановкой Генерала Кусимова в микрорайоне Дема 31 декабря в половине третьего ночи устроили взрыв с большим огненным облаком. Что это было, автор не раскрывает, однако подчеркивает, что шум от «шоу» был довольно громким.