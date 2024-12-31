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Posted 31 декабря, 09:18

Published 31 декабря, 09:18

Modified 31 декабря, 09:18

Updated 31 декабря, 09:18

Путин отправил Хабирову срочную телеграмму

Путин отправил Хабирову срочную телеграмму

31 декабря 2024, 09:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
В ней президент России пожелал руководителю республики здоровья и исполнения задуманного, сообщает пресс-служба Хабирова во вторник, 31 декабря.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин подчеркнул, что Новый год — это праздник, который любят все. Он объединяет всех и благодаря его магии в каждой квартире страны создается атмосфера дружной семьи с самыми светлыми чувствами. Также президент отдельно пожелал Хабирову здоровья и исполнения всех поставленных задач.

Отметим, что Владимир Путин не обделяет республику вниманием. Последний раз он был в Уфе в октябре 2024 года и пробыл в столице Башкирии несколько часов. Президент посетил несколько недавно построенных спортивных сооружений и принял участие в планерном заседании всероссийского спортивного форума.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Радий Хабиров
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