Путин отправил Хабирову срочную телеграмму

Posted 31 декабря, 09:18
Published 31 декабря, 09:18
Modified 31 декабря, 09:18
Updated 31 декабря, 09:18
В поздравительной телеграмме Владимир Путин подчеркнул, что Новый год — это праздник, который любят все. Он объединяет всех и благодаря его магии в каждой квартире страны создается атмосфера дружной семьи с самыми светлыми чувствами. Также президент отдельно пожелал Хабирову здоровья и исполнения всех поставленных задач.
Отметим, что Владимир Путин не обделяет республику вниманием. Последний раз он был в Уфе в октябре 2024 года и пробыл в столице Башкирии несколько часов. Президент посетил несколько недавно построенных спортивных сооружений и принял участие в планерном заседании всероссийского спортивного форума.