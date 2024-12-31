Путин отправил Хабирову срочную телеграмму

В поздравительной телеграмме Владимир Путин подчеркнул, что Новый год — это праздник, который любят все. Он объединяет всех и благодаря его магии в каждой квартире страны создается атмосфера дружной семьи с самыми светлыми чувствами. Также президент отдельно пожелал Хабирову здоровья и исполнения всех поставленных задач.