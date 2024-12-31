mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 06:58

Published 31 декабря, 06:58

Modified 31 декабря, 06:58

Updated 31 декабря, 06:58

Глава Демы перешел в Октябрьский район Уфы

Предновогодняя рокировка главами районов Уфы

31 декабря 2024, 06:58
Фото: mkset.ru.

Глава Демы перешел в Октябрьский район Уфы

Антона Тарасова назначили на новую должность в преддверии Нового года, сообщили в пресс-службе администрации Уфы во вторник, 31 декабря.

Глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников написал заявление по собственному желанию. Чтобы не оставлять вакансию свободной, на его место был назначен Антон Тарасов, ранее возглавлявший Демский район столицы Башкирии. Его обязанностями сейчас занялся первый заместитель Альфис Гареев.

В Башкирии в 2024 году обновят часть дороги Дема — Затон
Узнать подробнее

Антон Тарасов возглавлял район с ноября 2022 года. На месте госслужбы характеризуется как ответственный и внимательный руководитель, при котором Дема получила значительное обновление общественных городских пространств, инженерных сетей, а также жилищного фонда.

— Мы, конечно, расстроены. При Тарасове Дема получила новый толчок к развитию. Был полностью отреставрирован парк, район принимал активное участие в программе «Башкирские дворики» — это когда при участии жильцов полностью обновляется пространство дворов, также был открыт красивый и современный филиал детской художественной школы. Хотим, чтобы у него на новом месте все получалось, — поделились с Mkset сотрудники администрации Демского района.
Читайте также:
Сегодня в Уфе: хабировская рокировка, «беспилотник» и повышение цен на водку
#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Уфы#Дема
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика