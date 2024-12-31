Предновогодняя рокировка главами районов Уфы

Глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников написал заявление по собственному желанию. Чтобы не оставлять вакансию свободной, на его место был назначен Антон Тарасов, ранее возглавлявший Демский район столицы Башкирии. Его обязанностями сейчас занялся первый заместитель Альфис Гареев.