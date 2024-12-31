Предновогодняя рокировка главами районов Уфы

Posted 31 декабря, 06:58
Published 31 декабря, 06:58
Modified 31 декабря, 06:58
Updated 31 декабря, 06:58
Глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников написал заявление по собственному желанию. Чтобы не оставлять вакансию свободной, на его место был назначен Антон Тарасов, ранее возглавлявший Демский район столицы Башкирии. Его обязанностями сейчас занялся первый заместитель Альфис Гареев.
Антон Тарасов возглавлял район с ноября 2022 года. На месте госслужбы характеризуется как ответственный и внимательный руководитель, при котором Дема получила значительное обновление общественных городских пространств, инженерных сетей, а также жилищного фонда.
— Мы, конечно, расстроены. При Тарасове Дема получила новый толчок к развитию. Был полностью отреставрирован парк, район принимал активное участие в программе «Башкирские дворики» — это когда при участии жильцов полностью обновляется пространство дворов, также был открыт красивый и современный филиал детской художественной школы. Хотим, чтобы у него на новом месте все получалось, — поделились с Mkset сотрудники администрации Демского района.