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Posted 31 декабря, 04:25

Published 31 декабря, 04:25

Modified 31 декабря, 04:25

Updated 31 декабря, 04:25

Погода в Башкирии в новогоднюю ночь

Погода в Башкирии в новогоднюю ночь

31 декабря 2024, 04:25
Фото: 1MI.
В ночь с 31 декабря на 1 января 2025 года в Башкирии будет мокро и снежно, сообщает МЧС.

По данным специалистов гидрометцентра и спасателей, 31 декабря в регионе прогнозируется сильные снегопады. Снег будет мокрый, не исключается его налипание на провода и деревья. Из-за аномального скачка температуры на дорогах может образоваться сильный гололед. Местами в республике ожидается до -17 градусов.

В Уфе в Новогоднюю ночь будет -9, -10°C, днем до -1°C, 0°C. По словам синоптиков, такие температурные «качели» обусловлены антициклоном. Который пришел в регион со стороны Нижней Волги и задержался в Башкирии из-за того, что уперся в Уральские горы. Начало января в регионе также будет обусловлено мокрым снегом, не исключен и ледяной дождь.

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— Будьте бдительны, отправляясь в долгую дорогу. Обязательно следите за тем, чтобы в баке автомобиля было достаточно топлива на случай длительной стоянки в пробках. Не гоните и включите ближний свет фар. Также возьмите с собой теплые вещи, еду и горячее питье, — советуют специалисты.
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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Уфы
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