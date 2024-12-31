Погода в Башкирии в новогоднюю ночь

Posted 31 декабря, 04:25
Published 31 декабря, 04:25
Modified 31 декабря, 04:25
Updated 31 декабря, 04:25
По данным специалистов гидрометцентра и спасателей, 31 декабря в регионе прогнозируется сильные снегопады. Снег будет мокрый, не исключается его налипание на провода и деревья. Из-за аномального скачка температуры на дорогах может образоваться сильный гололед. Местами в республике ожидается до -17 градусов.
В Уфе в Новогоднюю ночь будет -9, -10°C, днем до -1°C, 0°C. По словам синоптиков, такие температурные «качели» обусловлены антициклоном. Который пришел в регион со стороны Нижней Волги и задержался в Башкирии из-за того, что уперся в Уральские горы. Начало января в регионе также будет обусловлено мокрым снегом, не исключен и ледяной дождь.
— Будьте бдительны, отправляясь в долгую дорогу. Обязательно следите за тем, чтобы в баке автомобиля было достаточно топлива на случай длительной стоянки в пробках. Не гоните и включите ближний свет фар. Также возьмите с собой теплые вещи, еду и горячее питье, — советуют специалисты.