Погода в Башкирии в новогоднюю ночь

В Уфе в Новогоднюю ночь будет -9, -10°C, днем до -1°C, 0°C. По словам синоптиков, такие температурные «качели» обусловлены антициклоном. Который пришел в регион со стороны Нижней Волги и задержался в Башкирии из-за того, что уперся в Уральские горы. Начало января в регионе также будет обусловлено мокрым снегом, не исключен и ледяной дождь.