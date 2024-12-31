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Posted 31 декабря, 06:18

Published 31 декабря, 06:18

Modified 31 декабря, 06:18

Updated 31 декабря, 06:18

Парень из Уфы стал «Студентом года» в России

Парень из Уфы стал «Студентом года» в России

31 декабря 2024, 06:18
Фото: 1MI.
Он обошел в упорной борьбе 600 человек со всей России, сообщает пресс-служба правительства Башкирии во вторник, 31 декабря.

В преддверии Нового года в столице России подвели итоги премии «Студент года- 2024». Шесть сотен воспитанников университетов со всей страны соревновались в различных дисциплинах. Марсель Закиров из Уфы стал первым в номинации «Творческая личность года». Чтобы этого достичь ему нужно было ответить на каверзные требования специалистов и судей, подготовить интересный и необычный рассказ о себе и выступить с номером. Марсель спел песню на родном языке про красные розы.

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Молодой человек учится в БГПУ им. М. Акмуллы на первом курсе магистратуры и постоянно принимает участие в различных конкурсах. По словам молодого человека, подобное саморазвитие здорово помогает в становлении личности и учебе. В Дальнейшем Марсель планирует жить и работать в Уфе.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Уфы
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