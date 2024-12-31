Парень из Уфы стал «Студентом года» в России

Posted 31 декабря, 06:18
Published 31 декабря, 06:18
Modified 31 декабря, 06:18
Updated 31 декабря, 06:18
В преддверии Нового года в столице России подвели итоги премии «Студент года- 2024». Шесть сотен воспитанников университетов со всей страны соревновались в различных дисциплинах. Марсель Закиров из Уфы стал первым в номинации «Творческая личность года». Чтобы этого достичь ему нужно было ответить на каверзные требования специалистов и судей, подготовить интересный и необычный рассказ о себе и выступить с номером. Марсель спел песню на родном языке про красные розы.
Молодой человек учится в БГПУ им. М. Акмуллы на первом курсе магистратуры и постоянно принимает участие в различных конкурсах. По словам молодого человека, подобное саморазвитие здорово помогает в становлении личности и учебе. В Дальнейшем Марсель планирует жить и работать в Уфе.