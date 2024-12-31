Парень из Уфы стал «Студентом года» в России

В преддверии Нового года в столице России подвели итоги премии «Студент года- 2024». Шесть сотен воспитанников университетов со всей страны соревновались в различных дисциплинах. Марсель Закиров из Уфы стал первым в номинации «Творческая личность года». Чтобы этого достичь ему нужно было ответить на каверзные требования специалистов и судей, подготовить интересный и необычный рассказ о себе и выступить с номером. Марсель спел песню на родном языке про красные розы.