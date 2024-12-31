Новогоднее чудо: под Уфой кота достали из-под земли

Posted 31 декабря, 07:40
Published 31 декабря, 07:40
Modified 31 декабря, 08:47
Updated 31 декабря, 08:47
ЧП произошло в деревне Шмидтово в Уфимском районе. Домашний кот отправившись на прогулку, упал в щель между стенами ямы и бетонными кольцами, установленными в шамбо. Спустя несколько секунд грунт сошел, и кота завалилось. Хозяйка пошла искать любимца, но нигде его не было. В итоге она услышала жалобное мяуканье только поздно ночью.
Она вызвала МЧС. Спасатели прикинули, как безопасно достать животное. Был найден кран-манипулятор. С его помощи мужчины вытащили из ямы бетонное кольцо и спустя несколько минут откопали напуганного и замершего кота, которого сразу же передали хозяйке.