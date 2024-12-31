«Мишкопад» в Уфе собрал рекордное количество денег на спасение ребенка

Posted 31 декабря, 04:51
Published 31 декабря, 04:51
Modified 31 декабря, 04:51
Updated 31 декабря, 04:51
Ежегодная благотворительная акция прошла в Уфе в преддверии Нового года. Так называемый «Мишкопад» — это когда фанаты башкирской хоккейной команды в преддверии матча покупают мягкие игрушки, в его завершении кидают их на лед. Все собранные средства отправляются на благотворительность. 30 декабря состоялся матч «Салаватом Юлаевым» и казахстанским «Барысом». Команда из Уфы выиграла со счетом 6:0. После чего ведущий матча скомандовал разрешение, и на лед полетели тысячи игрушек.
«Мишкопад 2024» позволил собрать более 6,5 млн рублей на лечение маленькой Лины из Бураевского района Башкирии. У девочки врачи обнаружили опухоль в голове, и ей срочно требуется дорогостоящая операция и последующая реабилитация. По данным клуба, болельщики, хоккеисты и бизнесмены собрали рекордное количество средств — 6 646 859 рублей. Это даст шанс ребенку на выздоровление.
— Только положительные эмоции. В Новый год случаются чудеса. Мы, все вместе, сотворили такое чудо для Лины. Пусть она обязательно поправится. Вся республика в этот вечер болела за нее и сделал так, чтобы у нее все получилось. Спасибо «Салават Юлаев». Вы лучшие! — прокомментировала акцию фанатка Лиля из Уфы.