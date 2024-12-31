«Мишкопад» в Уфе собрал рекордное количество денег на спасение ребенка

Ежегодная благотворительная акция прошла в Уфе в преддверии Нового года. Так называемый «Мишкопад» — это когда фанаты башкирской хоккейной команды в преддверии матча покупают мягкие игрушки, в его завершении кидают их на лед. Все собранные средства отправляются на благотворительность. 30 декабря состоялся матч «Салаватом Юлаевым» и казахстанским «Барысом». Команда из Уфы выиграла со счетом 6:0. После чего ведущий матча скомандовал разрешение, и на лед полетели тысячи игрушек.