Мандарины, мишура, бенгальские огни — когда и откуда появились атрибуты Нового года

Posted 31 декабря, 05:07
Published 31 декабря, 05:07
Modified 31 декабря, 05:07
Updated 31 декабря, 05:07
Неизменные атрибуты Нового года: елка, Дед Мороз, мандарины, мишура, гирлянда, бенгальские огни, фейерверк.
Происхождение и первоначальное значение новогодних слов решили узнать в MKset.
Представить российский новогодний стол без мандаринов невозможно. Запах елки и этого оранжевого цитруса стойко ассоциируется с праздником.
Откуда взялось слово мандарин? И что о нем известно?
В диком виде мандарины не произрастают. Культивируются с давних времен в Китае, Японии и Южной Азии. В средиземноморских странах оранжевый фрукт вошел в культуру в середине ХIХ в.
В России его весьма широко культивируют на Черноморском побережье Кавказа.
Слово мандарин пришло в русский я зык из португальского языка в результате объединения санскритского mantrinah «советник» и португальского mandar «приказывать». Мандаринами называли государственных чиновников феодального Китая. Цвет фрукта похож на золотисто-оранжевый цвет одеяния чиновников. А по другой версии, мандарины подавались государственный Китайским чиновникам на стол и поэтому получили такое название. Особенный фрукт высокопоставленных людей.
Утка мандаринка также получила такое забавное название за яркое оперение, схожее с яркой и роскошной одеждой Китайских вельмож.
Мишура придумана в Германии для имитации сосулек на елке. В России блестящее новогоднее украшение появилось XVIII веке. Тогда мишура представляла собой дождик их серебра или латуни. И стоила он довольно дорого. После праздников ее аккуратно собирали и хранили до следующего.
По другой версии, изначально мишурой назывались нити, имитирующие серебро и золота для вышивки и создания парчи.
Происхождение слова доподлинно неизвестно. Одна из версий предполагает, что оно произошло от арабского — muzevvere «подделка». Часто мишурой обозначают фальшивую роскошь. Не несущую подлинной ценности.
Гирляндами из цветов, ветвей и зелени украшали дома в праздники. Задолго до изобретения электричества.
В русский язык слово пришло из немецкого или французского языков. Girlande или guirlande. Что означает то же самое.
Символ Нового года, который все любят зажигать, особенно под бой курантов, родом из Индии. Провинции Бенгалии.
По одной версии, были созданы для эффектных обрядов в храме. По другой для сигнального огня. В Европу из Индии их бенгальские огни привезли в XVI веке, где их модернизировали, добавив в состав дополнительные вещества для того, чтобы огонь искрил. А в Россию их завез Петр I. Царский указ1699 года «О праздновании Нового года» гласил об обязательном использовании фейерверков и бенгальских огней во время праздника.
С 1 марта 2023 вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ». Теперь бенгальские огни, как и любые другие пиротехнические изделия, можно зажигать исключительно на улице. А после использования бенгальские свечи следует сначала остудить и лишь потом утилизировать.
Не стоит игнорировать этот закон. Предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси. Это еще одна причина не зажигать их дома.
Держать уже подожжённый бенгальский огонь нужно за металлическую часть под небольшим углом к земле. На расстоянии вытянутой руки. Это защитит от попадания искр на руки и ожогов.
Нельзя давать их детям. Размахивать ими. Подносить к лицу. Использовать бенгальские свечи вблизи с легковоспламеняющимися предметами и жидкостями.
Фейерверки изобрели в Китае в период династии Сун. Это 960‑1279 г. Тогда фейерверки представляли собой бамбуковые стебли с порохом внутри.
Китайцы верили, что фейерверки отгоняют злых духов. Поэтому ни один праздник или религиозное мероприятие не обходилось без них. Несмотря на то что китайцы не раскрывали секретов цветных фейерверков в XIV веке зрелищные огни распространились по всей Европе. Лучшими мастерами того времени считались итальянцы.
В России с «огненные потехи» появились в конце XIV века, когда стали применять порох в артиллерии. Устройством фейерверков на государственном уровне стали заниматься при Иване Грозном. В Стрелецком полку появилась должность «пороховой заведующий. Слово фейерверк пришло к нам из немецкого языка. Feuerwerk. Слово feuer означает огонь, werk работа.
А вот первый военный салют во время ВОВ прогремел 5 августа 1943 года. В честь освобождения городов Орла и Белгорода. Салют был произведен из 96 орудий войск противовоздушной обороны и 24 орудиями гарнизона Московского Кремля. С тех пор стало традицией отмечать салютными залпами победы Красной Армии. Самый большой салют был дан 9 мая 1945 года, в День Победы в Москве. Слово «Салют» (Salut) французское по происхождению, которое пришло из латыни и переводе обозначает «Приветствие».