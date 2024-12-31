Мандарины, мишура, бенгальские огни — когда и откуда появились атрибуты Нового года

По одной версии, были созданы для эффектных обрядов в храме. По другой для сигнального огня. В Европу из Индии их бенгальские огни привезли в XVI веке, где их модернизировали, добавив в состав дополнительные вещества для того, чтобы огонь искрил. А в Россию их завез Петр I. Царский указ1699 года «О праздновании Нового года» гласил об обязательном использовании фейерверков и бенгальских огней во время праздника.