Лучшие умы Башкирии наградили за Арктику

Posted 31 декабря, 06:04
Published 31 декабря, 06:04
Modified 31 декабря, 06:04
Updated 31 декабря, 06:04
Специалисты разработали специальную систему, которая на основе множества данных может прогнозировать землетрясения и различные другие аномалии в арктическом поясе. Таким образом можно предупреждать население о различных чрезвычайных происшествиях.
Также специалисты настроили мониторинг и наблюдение за полярными сияниями. Изучение космической погоды позволит предсказывать различные атмосферные явления.
Такая работа стала возможной благодаря тщательно составленной и одобренной заявке на различные научные гранты от крупнейших российских фондов.
Стоит отметить, что в последние несколько лет Россия активно вкладывается в арктический регион и финансирует множество исследований, направленных на изучение и освоение Арктики. Это связано с возросшим интересом к региону различных государств, в том числе и недружественных к России.