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Posted 31 декабря, 06:04

Published 31 декабря, 06:04

Modified 31 декабря, 06:04

Updated 31 декабря, 06:04

Лучшие умы Башкирии наградили за Арктику

Лучшие умы Башкирии наградили за Арктику

31 декабря 2024, 06:04
Фото: Сергей Рудковский. 1MI.
Ученые из Уфимского университета науки и техники стали победителями авторитетного конкурса, направленного на изучение и освоение Арктики, сообщает пресс-служба правительства Башкирии во вторник, 31 декабря.

Специалисты разработали специальную систему, которая на основе множества данных может прогнозировать землетрясения и различные другие аномалии в арктическом поясе. Таким образом можно предупреждать население о различных чрезвычайных происшествиях.

Также специалисты настроили мониторинг и наблюдение за полярными сияниями. Изучение космической погоды позволит предсказывать различные атмосферные явления.

Такая работа стала возможной благодаря тщательно составленной и одобренной заявке на различные научные гранты от крупнейших российских фондов.

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Стоит отметить, что в последние несколько лет Россия активно вкладывается в арктический регион и финансирует множество исследований, направленных на изучение и освоение Арктики. Это связано с возросшим интересом к региону различных государств, в том числе и недружественных к России.

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