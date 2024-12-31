Кого из чиновников Башкирии отправили в отставку в 2024 году из-за криминала

Артура Давлетшина арестовали 24 декабря 2024 года. Он так и не вошел в состав нового правительства республики после выборов главы региона в сентябре. По версии следствия, чиновник с подчиненными получил взятки более 2 миллионов рублей от застройщика комплекса популярного онлайн-магазина и еще 350 тысяч — от подрядчика, который отвечал за теплоснабжение пожарной части в Агидели.