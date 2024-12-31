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Posted 31 декабря, 04:11

Published 31 декабря, 04:11

Modified 31 декабря, 05:08

Updated 31 декабря, 05:08

В 2024 году в Башкирии арестовали несколько крупных чиновников.

Кого из чиновников Башкирии отправили в отставку в 2024 году из-за криминала

31 декабря 2024, 04:11
Фото: 1MI. В 2024 году в Башкирии арестовали несколько крупных чиновников.
Мы решили составить ТОП-5 арестованных или ушедших в отставку чиновников Башкирии в 2024 году.

Если говорить о работе правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и превышением полномочий среди чиновников, то 2024 год дал повод говорить о нескольких громких арестах среди высокопоставленных руководителей региона. Вот ТОП-5 нашего антирейтинга. Начнем с конца.

5 место — экс-глава Госкоммолодежи Яна Гайдук

Яна Гайдук возглавляла ведомство по молодежной политике с октября 2021 по январь 2024 года
Яна Гайдук возглавляла ведомство по молодежной политике с октября 2021 по январь 2024 года. Фото: glavarb.ru

Яна Гайдук ушла в отставку с должности руководителя Госкоммолодежи в январе 2024 года. Позже ей предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что под давлением чиновницы для создания «Йэшлек House» в Уфе был назначен определенный подрядчик, который получил более 2,6 миллионов рублей без фактической проверки выполненных работ.

Ее поместили под домашний арест. Яна Гайдук заявляла, что готова уйти на специальную военную операцию. Она своей вины не признает.

4 место — экс-глава госкомжилнадзора Артур Давлетшин

Артур Давлетшин руководил Госкомитетом по жилищному и строительному надзору с сентября 2022 по декабрь 2024 года
Артур Давлетшин руководил Госкомитетом по жилищному и строительному надзору с сентября 2022 по декабрь 2024 года. Фото: glavarb.ru

Артура Давлетшина арестовали 24 декабря 2024 года. Он так и не вошел в состав нового правительства республики после выборов главы региона в сентябре. По версии следствия, чиновник с подчиненными получил взятки более 2 миллионов рублей от застройщика комплекса популярного онлайн-магазина и еще 350 тысяч — от подрядчика, который отвечал за теплоснабжение пожарной части в Агидели.

Его арестовали пока на два месяца. Артур Давлетшин свою вину также не признает.

3 место — бывший глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов

Рустэм Шамсутдинов возглавлял Мелеузовский район с января 2016 по октябрь 2024 года.
Рустэм Шамсутдинов возглавлял Мелеузовский район с января 2016 по октябрь 2024 года.. Фото: glavarb.ru

Рустэм Шамсутдинов был задержан в конце октября 2024 года. Ему инкриминируют взятки тремя квартирами в Мелеузе. По версии следствия, его родственникам оформили жилье в знак благодарности за его разрешение на строительство жилого комплекса в парковой зоне города. Стоимость «подаренных» квартир оценивается в сумму более 4,1 миллиона рублей.

Чиновника содержат в СИЗО, суд решил оставить его там до конца февраля 2025 года.

2 место — экс-министр транспорта Александр Клебанов

Александр Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства с декабря 2022 по май 2024 года
Александр Клебанов занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства с декабря 2022 по май 2024 года. Фото: glavarb.ru
Важного экс-чиновника задержали за взятки в Башкирии
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Александра Клебанова задержали в мае этого года. 27 декабря ему предъявили обвинение в посредничестве во взятке в 37 миллионов рублей. Предполагается, что он участвовал в передаче взятки своему шефу вице-премьеру Алану Марзаеву.

В СМИ распространяется информация, что именно Клебанов поспособствовал аресту Алана Марзаева, якобы дав на него показания. Самого Александра Клебанова упоминают также в связи с двумя скандалами: один случился из-за неоднократно откладывавшегося запуска Зининского моста в Уфе, второй произошел после ввода Восточного выезда в Уфе, тогда весенние воды затопили близлежащие сады, что местные жители связали с плохим проектированием путепровода.

1 место — бывший вице-премьер Алан Марзаев

Алан Марзаев был вице-премьером башкирского правительства с августа 2022 по сентябрь 2024 года
Алан Марзаев был вице-премьером башкирского правительства с августа 2022 по сентябрь 2024 года. Фото: glavarb.ru

Алана Марзаева задержали в октябре этого года и почти сразу же перевезли в Москву. Его подозревают в получении тех самых 37 миллионов рублей — за покровительство при получении контрактов на строительство автодорог.

Алан Марзаев — самая крупная фигура из списка подозреваемых в криминале чиновников. Он считает возбужденное против него дело заказным и не признает свою вину. Пока он содержится под арестом до 28 февраля 2025 года.

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