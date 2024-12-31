Из-за аварии 30 домов в Уфе остались без электричества

Posted 31 декабря, 10:13
Published 31 декабря, 10:13
Modified 31 декабря, 10:13
Updated 31 декабря, 10:13
Стало известно, что в СНТ «Виктория» Демского района Уфы на трансформаторной подстанции произошло возгорание и из-за этого было отключено электроснабжение. 30 домов и 68 человек остались без электричества.
Совместно с УГЗ Уфы и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» к людям был доставлен дизельный генератор и подготовлен пункт временного размещения. Специалисты обходят дворы и узнают о состоянии жильцов. Требуется ли им эвакуация?
В администрации Демского района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Местные жители сообщают, что им сказали, что работы ведутся и попросили сохранять спокойствие.
— Электричество пропало внезапно. Просто вырубилось и все. Ситуация осложняется тем, что практически у всех электрическое отопление в домах. Газа у нас в СНТ нет. Если аварию не устранят, придется Новый год справлять при свечах и в замерзающих домах. Мы такого конечно не ожидали. Хорошо хоть, что спасатели среагировали очень быстро. Привезли генератор, но он может не потянуть все напряжение, — рассказали местные жители.