Из-за аварии 30 домов в Уфе остались без электричества

— Электричество пропало внезапно. Просто вырубилось и все. Ситуация осложняется тем, что практически у всех электрическое отопление в домах. Газа у нас в СНТ нет. Если аварию не устранят, придется Новый год справлять при свечах и в замерзающих домах. Мы такого конечно не ожидали. Хорошо хоть, что спасатели среагировали очень быстро. Привезли генератор, но он может не потянуть все напряжение, — рассказали местные жители.