Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил о серьезной опасности

Posted 31 декабря, 10:32
Published 31 декабря, 10:32
Modified 31 декабря, 10:32
Updated 31 декабря, 10:32
Из-за перепадов температур, сильного ветра и снежного бурана на дорогах Башкирии наблюдается сильное ухудшение погодных условий. В ГАИ просят жителей не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.
Если все-же предстоит дорога, то нужно взять запас топлива на случай стояния в пробке, также теплые вещи, еду и горячее питье. В дороге необходимо строго соблюдать скоростной режим и двигаться только с включёнными фарами.
По данным синоптиков, метель продлится в регионе до завтрашнего дня. На данный момент полицейские фиксируют множество автомобильных аварий.