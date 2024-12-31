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Posted 31 декабря, 10:32

Published 31 декабря, 10:32

Modified 31 декабря, 10:32

Updated 31 декабря, 10:32

Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил о серьезной опасности

Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил о серьезной опасности

31 декабря 2024, 10:32
Владимир Севастьянов рассказал о сильном ухудшении погодных условий в республике во вторник, 31 декабря.

Из-за перепадов температур, сильного ветра и снежного бурана на дорогах Башкирии наблюдается сильное ухудшение погодных условий. В ГАИ просят жителей не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.

Если все-же предстоит дорога, то нужно взять запас топлива на случай стояния в пробке, также теплые вещи, еду и горячее питье. В дороге необходимо строго соблюдать скоростной режим и двигаться только с включёнными фарами.

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По данным синоптиков, метель продлится в регионе до завтрашнего дня. На данный момент полицейские фиксируют множество автомобильных аварий.

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