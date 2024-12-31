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Posted 31 декабря, 07:17

Published 31 декабря, 07:17

Modified 31 декабря, 07:17

Updated 31 декабря, 07:17

Две многодетные семьи в Башкирии остались без жилья под Новый год

Две многодетные семьи в Башкирии остались без жилья под Новый год

31 декабря 2024, 07:17
Фото: 1MI.
Из-за ночного пожара им придется жить у родственников, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ во вторник, 31 декабря.

ЧП произошло в селе Зилаир. В деревянном четырехквартирном доме ночью загорелась веранда. Две многодетные семьи крепко спали. Их спас пожарный извещатель, который начал громко шуметь. Взрослые вскочили, быстро одели детей и выбежали на улицу. Удалось взять документы, немного теплой одежды и все. Пламя распространилось очень быстро. Приехавшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

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По словам пострадавших, только благодаря извещателю они остались живы.

— Спасибо специалистам МЧС, которые ранее у нас этот извещатель установили. Я, если честно. Скептически к нему относилась. «Ну что он может?» — думала я. Однако, он спас нам жизнь. От его громкого звука мы и проснулись. Спасибо. Будем отмечать Новый год у родственников и жить у них пока жилье не приведем в порядок. Не все сгорело, — рассказала Mkset пострадавшая.
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#Происшествия#Башкирия#Уфа
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