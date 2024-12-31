Две многодетные семьи в Башкирии остались без жилья под Новый год

Posted 31 декабря, 07:17
Published 31 декабря, 07:17
Modified 31 декабря, 07:17
Updated 31 декабря, 07:17
ЧП произошло в селе Зилаир. В деревянном четырехквартирном доме ночью загорелась веранда. Две многодетные семьи крепко спали. Их спас пожарный извещатель, который начал громко шуметь. Взрослые вскочили, быстро одели детей и выбежали на улицу. Удалось взять документы, немного теплой одежды и все. Пламя распространилось очень быстро. Приехавшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.
По словам пострадавших, только благодаря извещателю они остались живы.
— Спасибо специалистам МЧС, которые ранее у нас этот извещатель установили. Я, если честно. Скептически к нему относилась. «Ну что он может?» — думала я. Однако, он спас нам жизнь. От его громкого звука мы и проснулись. Спасибо. Будем отмечать Новый год у родственников и жить у них пока жилье не приведем в порядок. Не все сгорело, — рассказала Mkset пострадавшая.