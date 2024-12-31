Две многодетные семьи в Башкирии остались без жилья под Новый год

ЧП произошло в селе Зилаир. В деревянном четырехквартирном доме ночью загорелась веранда. Две многодетные семьи крепко спали. Их спас пожарный извещатель, который начал громко шуметь. Взрослые вскочили, быстро одели детей и выбежали на улицу. Удалось взять документы, немного теплой одежды и все. Пламя распространилось очень быстро. Приехавшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.