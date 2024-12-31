Дед мороз-миллионер появился в Уфе

Posted 31 декабря, 09:36
Published 31 декабря, 09:36
Modified 31 декабря, 09:38
Updated 31 декабря, 09:38
По данным СМИ деньги на резиденцию деда мороза выделил Уфимский центр творческих и креативный индустрий, учрежденный мэрией Уфы. Именно эта организация провела торги и заключила три договора, по которым поставщики обязались оформить и содержать резиденцию дедушки на площади Ленина в Уфе. Закупки обошлись в 1,1 млн рублей.
Отметим, что резиденция Деда мороза на в столице региона работает второй год. В новогодние каникулы 2023–2024 гг. Ее посетило более 130 тысяч человек. Она представляет из себя каркасный треугольный дом и небольшой дворик. Внутри гостей ждет волшебник, которому можно рассказать стихотворение и получить подарок.