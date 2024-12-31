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Posted 31 декабря, 09:36

Published 31 декабря, 09:36

Modified 31 декабря, 09:38

Updated 31 декабря, 09:38

Резиденция Деда мороза обошлась Уфе в миллион рублей

Дед мороз-миллионер появился в Уфе

31 декабря 2024, 09:36
Фото: пресс-служба администрации Уфы.

Резиденция Деда мороза обошлась Уфе в миллион рублей

Стала известная сумма, которую администрация столицы Башкирии потратила на резиденцию зимнего волшебника, сообщает «Ъ-Уфа» во вторник, 31 декабря.

По данным СМИ деньги на резиденцию деда мороза выделил Уфимский центр творческих и креативный индустрий, учрежденный мэрией Уфы. Именно эта организация провела торги и заключила три договора, по которым поставщики обязались оформить и содержать резиденцию дедушки на площади Ленина в Уфе. Закупки обошлись в 1,1 млн рублей.

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Отметим, что резиденция Деда мороза на в столице региона работает второй год. В новогодние каникулы 2023–2024 гг. Ее посетило более 130 тысяч человек. Она представляет из себя каркасный треугольный дом и небольшой дворик. Внутри гостей ждет волшебник, которому можно рассказать стихотворение и получить подарок.

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