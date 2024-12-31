Дед мороз-миллионер появился в Уфе

Отметим, что резиденция Деда мороза на в столице региона работает второй год. В новогодние каникулы 2023–2024 гг. Ее посетило более 130 тысяч человек. Она представляет из себя каркасный треугольный дом и небольшой дворик. Внутри гостей ждет волшебник, которому можно рассказать стихотворение и получить подарок.