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Posted 30 декабря, 10:39

Published 30 декабря, 10:39

Modified 30 декабря, 17:38

Updated 30 декабря, 17:38

Пошлины при сделках с квартирами изменятся в Башкортостане

Жители Башкирии будут платить новые налоги

30 декабря 2024, 10:39
Фото: 1MI.

Пошлины при сделках с квартирами изменятся в Башкортостане

В России с 1 января будут изменены суммы госпошлин для физлиц за действия с недвижимостью — в понедельник, 30 декабря, разбираем новые правила.

Кроме пошлин, изменения коснутся и ставки НДФЛ. До конца 2024 года она составляет 13%, в 2025 году же ставка будет зависеть уже от суммы дохода: ниже ₽2,4 млн — без изменений, выше — 15%.

Как изменятся пошлины, представим в виде таблицы:

Вид пошлины 2024 (старые) 2025 (новые)
Регистрация сделки с недвижимостью ₽2 тыс. от ₽4 тыс. в зависимости от кадастровой стоимости
Постановка на кадастровый учёт без регистрации прав - ₽1 тыс. при изменении объекта, ₽2 тыс. при создании объекта
Внесение изменений в ЕГРН ₽350 ₽700
Регистрация договора аренды ₽2 тыс. ₽4 тыс.
Регистрация договора участия в долевом строительстве ₽350 ₽700
ЖКХ подорожает в Башкирии
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Ранее Mkset рассказывал о том, что будет с ценами на услуги ЖКХ в Башкирии в 2025 году.

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