Жители Башкирии будут платить новые налоги

Posted 30 декабря, 10:39
Published 30 декабря, 10:39
Modified 30 декабря, 17:38
Updated 30 декабря, 17:38
Кроме пошлин, изменения коснутся и ставки НДФЛ. До конца 2024 года она составляет 13%, в 2025 году же ставка будет зависеть уже от суммы дохода: ниже ₽2,4 млн — без изменений, выше — 15%.
Как изменятся пошлины, представим в виде таблицы:
|Вид пошлины
|2024 (старые)
|2025 (новые)
|Регистрация сделки с недвижимостью
|₽2 тыс.
|от ₽4 тыс. в зависимости от кадастровой стоимости
|Постановка на кадастровый учёт без регистрации прав
|-
|₽1 тыс. при изменении объекта, ₽2 тыс. при создании объекта
|Внесение изменений в ЕГРН
|₽350
|₽700
|Регистрация договора аренды
|₽2 тыс.
|₽4 тыс.
|Регистрация договора участия в долевом строительстве
|₽350
|₽700