Женщина из Спартака отметила 100-летие в Уфе

Уфимка почтенного возраста родилась в Курской области, в селе Спартак. За свою жизнь ей пришлось часто переезжать в разные регионы страны. Так, в детстве с семьёй она отправилась в Пензенскую область — там Кинзикеева окончила восемь классов школы. Сразу после обучения, в 16 лет, будущая долгожительница отправилась лечить раненых солдат в военном госпитале.