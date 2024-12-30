Женщина из Спартака отметила 100-летие в Уфе

Posted 30 декабря, 19:10
Published 30 декабря, 19:10
Modified 30 декабря, 20:52
Updated 30 декабря, 20:52
Уфимка почтенного возраста родилась в Курской области, в селе Спартак. За свою жизнь ей пришлось часто переезжать в разные регионы страны. Так, в детстве с семьёй она отправилась в Пензенскую область — там Кинзикеева окончила восемь классов школы. Сразу после обучения, в 16 лет, будущая долгожительница отправилась лечить раненых солдат в военном госпитале.
Несмотря на добросовестный труд, в советские годы никто не зафиксировал его в трудовой книжке — по этой причине получить статус труженика тыла Кинзикеева не смогла.
После войны женщина стала студенткой нефтяного института в Москве, так и не реализовав мечту стать врачом. В студенческие годы она встретила своего мужа, с которым впоследствии переехала в Уфу, после чего стала трудиться на РН-БашНИПИнефть.
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