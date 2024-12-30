mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 19:10

Published 30 декабря, 19:10

Modified 30 декабря, 20:52

Updated 30 декабря, 20:52

Уфимская долгожительница отметила вековой юбилей

Женщина из Спартака отметила 100-летие в Уфе

30 декабря 2024, 19:10
Фото: администрация Кировского района Уфы.

Уфимская долгожительница отметила вековой юбилей

В столице Башкирии чиновники поздравили с днём рождения 100-летнюю горожанку Нолаиду Кинзикееву — отчитались в администрации Кировского района города в понедельник, 30 декабря.

Уфимка почтенного возраста родилась в Курской области, в селе Спартак. За свою жизнь ей пришлось часто переезжать в разные регионы страны. Так, в детстве с семьёй она отправилась в Пензенскую область — там Кинзикеева окончила восемь классов школы. Сразу после обучения, в 16 лет, будущая долгожительница отправилась лечить раненых солдат в военном госпитале.

Несмотря на добросовестный труд, в советские годы никто не зафиксировал его в трудовой книжке — по этой причине получить статус труженика тыла Кинзикеева не смогла.

После войны женщина стала студенткой нефтяного института в Москве, так и не реализовав мечту стать врачом. В студенческие годы она встретила своего мужа, с которым впоследствии переехала в Уфу, после чего стала трудиться на РН-БашНИПИнефть.

В Башкирии волонтеры поздравляют ветеранов с Новым годом
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что столетний юбилей отметил в декабре 2024 года генерал-майор Иван Слухай, уроженец Зилаирского района Башкортостана.

Читайте также:
С вертолёта, на коньках и с песней: уфимцев поздравляют с наступающим Новым годомЛошадиный форсаж устроили в БашкирииКупеческий форсаж, стрельба, катание на банане: чем заняться в Башкирии в Новый год
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Выходные#Поздравления#Спартак#100-летие#Нолаида Кинзикеева#Долгожительница#Советские годы#Киревский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика