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Posted 29 декабря, 21:35

Published 29 декабря, 21:35

Modified 29 декабря, 21:35

Updated 29 декабря, 21:35

Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей старше 50 лет

Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей старше 50 лет

29 декабря 2024, 21:35
Фото: freepik.com. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей старше 50 лет
После 50 лет дополнительно к ежедневному рациону необходимо принимать определенные витамины. Они должны подбираться с учетом возрастных изменений, восполнять дефицит веществ и препятствовать развитию заболеваний.

Какие витамины нужно принимать после 50 лет

В пожилом возрасте витаминные комплексы должны быть не только направлены на восполнение в организме дефицита витаминов и микроэлементов, но и выполнять роль геропротекторов — лекарств, замедляющих процессы старения.

«Список необходимых витаминов для пожилых людей включает в себя D3, К2, В9 и В12, которые обладают антивозрастными свойствами и защищают головной мозг от депрессии, а также органы дыхания, скелета и костей, предотвращают остеопороз. Кроме того, они являются важными составляющими в лечении онкологических заболеваниях. Необходимо принимать витамин С, предотвращающий старение кожи и сосудов, и никотиновую кислоту (В3), помогающую бороться с возрастными изменениями в головном мозге», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Рекомендуемые витамины и микроэлементы в возрасте 50+:

  • Антиоксиданты — А, С, Е. Способствуют укреплению иммунитета и сосудов, защищают клетки от повреждений свободными радикалами, предохраняют от инфекционных и простудных заболеваний.
  • Кальций и магний нужны для функционирования сердечно-сосудистой системы, нормализуют работу нервной системы, помогают укрепить кости и зубы.
  • Куркумин поддерживает когнитивные функции, улучшает память, необходим для здоровья суставов и крепкого иммунитета.
  • Витамин D поддерживает иммунитет, снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера, уменьшает уровень тревожности.
  • Калий необходим для сердца и нормализации артериального давления.
  • Омега-3 нормализует уровень холестерина в крови, улучшает когнитивные функции, улучшает работу сердца и сосудов.

Людям старше 50 лет медики рекомендуют принимать витамины курсами, дважды в год. Их можно пить в составе витаминно-минеральных комплексов, в виде монопрепаратов или дуопрепаратов.

Людям старше 50 лет медики рекомендуют принимать витамины курсами, дважды в год
Людям старше 50 лет медики рекомендуют принимать витамины курсами, дважды в год. Фото: freepik.com

Витамины для женщин старше 50 лет

Для женщин к 50 годам характерно угасание репродуктивных функций, снижение выработки эстрогена. Это негативно отражается как на внешности, так и на здоровье женщины: появляется быстрая утомляемость, ухудшается состояние волос и кожи, возникают перепады настроения. Из-за недостатка эстрогена усиливаются возрастные изменения: ухудшается память, возникает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза.

Чтобы поддержать организм и затормозить процессы старения, женщине после 50 лет необходимы витамины:

  • D — укрепляет кости и мышцы, предотвращает развитие остеопороза у женщин, снижает риск падений и переломов.
  • Е — антиоксидант, замедляющий процессы старения, улучшающий зрение, снижающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он способствует нормализации сна, повышает защитные свойства кожи. Источники: растительное масло, арахис, шпинат, яйца, бобовые, морская рыба.
  • Группа В — снижают уровень тревожности, стабилизируют эмоциональное состояние у женщин в период менопаузы, уменьшают вероятность развития рака молочной железы. Источники: рыба, печень, курица, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, семена, шпинат, бананы.
  • С — антиоксидант, необходимый для сердца и сосудов. Он благотворно влияет на состояние кожи у женщин, препятствует появлению морщинок, снижает риск развития когнитивных нарушений. Источники: зеленые овощи, цитрусовые, капуста, киви.
  • А — ретинол способствует улучшению зрения, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи. Источники: печень, желток яиц, рыбий жир.
«Для регулирования обмена кальция и фосфора, а также профилактики рака женщинам после 50 лет важно принимать витамин D, для здоровья сердца и сосудов — витамин С. Витамин E поможет женщинам замедлить процессы старения и улучшить зрение, A — продлить молодость, группа В — поддержать работу нервной системы. Также стоит употреблять женщинам кальций, магний и омега-3 жирные кислоты», — советует в беседе с pravda.ru врач Екатерина Курбатова.

Большинство витаминов поступает в организм из пищи, при сбалансированном питании не всегда необходим дополнительный прием витаминных комплексов. Некоторые женщины считают, что витамины не вредны, и пьют их постоянно. Но неконтролируемый прием может навредить и ухудшить ситуацию.

Чтобы понять, каких именно полезных веществ не хватает в организме, нужно проконсультироваться с врачом. Специалист поможет подобрать витаминно-минеральный комплекс в зависимости от состояния пациента и симптомов, а также определит курс приема.

Для регулирования обмена кальция и фосфора, а также профилактики рака женщинам после 50 лет важно принимать витамин D
Для регулирования обмена кальция и фосфора, а также профилактики рака женщинам после 50 лет важно принимать витамин D. Фото: freepik.com

Витамины для мужчин старше 50 лет

Конкретно «мужских» витаминов нет. Но у мужчин немного другие потребности в витаминах, чем у женщин, поэтому есть отличия в дозировке и составе витаминно-минеральных комплексов.

Например, мужчины больше, чем женщины, предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. После 50 лет у них снижается репродуктивная функция и повышается риск развития рака простаты, появляются проблемы с иммунной и пищеварительной системой.

В топ-7 микроэлементов и витаминов для мужчин, по мнению врачей, входят:

  • D — помогает усвоить кальций, повышает выносливость, предупреждает нарушение функции репродуктивной системы у мужчин, снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.
  • А — укрепляет иммунную и костную систему, предотвращает проблемы со зрением, повышает устойчивость к раку и опухолевым процессам, необходим для синтеза гормона тестостерона у мужчин.
  • Е — поддерживает защитные функции организма, предотвращает появление катаракты, улучшает кровоток в органах малого таза, препятствует воспалительным процессам, поддерживает у мужчин репродуктивную систему и предотвращает рак простаты.
  • Витамины группы В необходимы мужчинам, так как поддерживают пищеварительную, нервную, иммунную системы, препятствуют развитию болезней сердца и сосудов.
  • С — повышает устойчивость к различным инфекциям и вирусам, отвечает за хорошее состояние мышц и суставов у мужчин, замедляет развитие атеросклероза.
  • Цинк необходим для здоровья простаты, снижает риск развития инфекций, улучшает эректильную функцию у мужчин.
  • Коллаген способствует укреплению костей и суставов позвоночника, снижает риск артрита и повреждений мышц и связок у мужчин.
«Мужчинам требуется больший объем витаминов и полезных веществ, чем женщинам. Для полноценной жизнедеятельности и физической активности мужчине нужно постоянно следить за уровнем витамина D, а также цинка, кальция и фосфора в организме», — посоветовала в эфире RT врач Екатерина Кашух.
Для полноценной жизнедеятельности и физической активности мужчине нужно постоянно следить за уровнем витамина D, а также цинка, кальция и фосфора в организме
Для полноценной жизнедеятельности и физической активности мужчине нужно постоянно следить за уровнем витамина D, а также цинка, кальция и фосфора в организме. Фото: freepik.com

Важно! Информация в статье не предназначена для постановки диагноза, лечения или медицинской консультации. Она носит исключительно информационный характер. Обязательно консультируйтесь с врачом по любым медицинским вопросам, методам диагностики и доступным вариантам лечения.

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