Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей старше 50 лет

Posted 29 декабря, 21:35
Published 29 декабря, 21:35
Modified 29 декабря, 21:35
Updated 29 декабря, 21:35
В пожилом возрасте витаминные комплексы должны быть не только направлены на восполнение в организме дефицита витаминов и микроэлементов, но и выполнять роль геропротекторов — лекарств, замедляющих процессы старения.
«Список необходимых витаминов для пожилых людей включает в себя D3, К2, В9 и В12, которые обладают антивозрастными свойствами и защищают головной мозг от депрессии, а также органы дыхания, скелета и костей, предотвращают остеопороз. Кроме того, они являются важными составляющими в лечении онкологических заболеваниях. Необходимо принимать витамин С, предотвращающий старение кожи и сосудов, и никотиновую кислоту (В3), помогающую бороться с возрастными изменениями в головном мозге», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Людям старше 50 лет медики рекомендуют принимать витамины курсами, дважды в год. Их можно пить в составе витаминно-минеральных комплексов, в виде монопрепаратов или дуопрепаратов.
Для женщин к 50 годам характерно угасание репродуктивных функций, снижение выработки эстрогена. Это негативно отражается как на внешности, так и на здоровье женщины: появляется быстрая утомляемость, ухудшается состояние волос и кожи, возникают перепады настроения. Из-за недостатка эстрогена усиливаются возрастные изменения: ухудшается память, возникает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза.
Чтобы поддержать организм и затормозить процессы старения, женщине после 50 лет необходимы витамины:
«Для регулирования обмена кальция и фосфора, а также профилактики рака женщинам после 50 лет важно принимать витамин D, для здоровья сердца и сосудов — витамин С. Витамин E поможет женщинам замедлить процессы старения и улучшить зрение, A — продлить молодость, группа В — поддержать работу нервной системы. Также стоит употреблять женщинам кальций, магний и омега-3 жирные кислоты», — советует в беседе с pravda.ru врач Екатерина Курбатова.
Большинство витаминов поступает в организм из пищи, при сбалансированном питании не всегда необходим дополнительный прием витаминных комплексов. Некоторые женщины считают, что витамины не вредны, и пьют их постоянно. Но неконтролируемый прием может навредить и ухудшить ситуацию.
Чтобы понять, каких именно полезных веществ не хватает в организме, нужно проконсультироваться с врачом. Специалист поможет подобрать витаминно-минеральный комплекс в зависимости от состояния пациента и симптомов, а также определит курс приема.
Конкретно «мужских» витаминов нет. Но у мужчин немного другие потребности в витаминах, чем у женщин, поэтому есть отличия в дозировке и составе витаминно-минеральных комплексов.
Например, мужчины больше, чем женщины, предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. После 50 лет у них снижается репродуктивная функция и повышается риск развития рака простаты, появляются проблемы с иммунной и пищеварительной системой.
В топ-7 микроэлементов и витаминов для мужчин, по мнению врачей, входят:
«Мужчинам требуется больший объем витаминов и полезных веществ, чем женщинам. Для полноценной жизнедеятельности и физической активности мужчине нужно постоянно следить за уровнем витамина D, а также цинка, кальция и фосфора в организме», — посоветовала в эфире RT врач Екатерина Кашух.
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