Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей старше 50 лет

Большинство витаминов поступает в организм из пищи, при сбалансированном питании не всегда необходим дополнительный прием витаминных комплексов. Некоторые женщины считают, что витамины не вредны, и пьют их постоянно. Но неконтролируемый прием может навредить и ухудшить ситуацию.