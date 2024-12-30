Врачи назвали бесполезные лекарства — «чистим» домашнюю аптечку

Среди абсолютно бесполезных антибиотиков врачи называют левомицетин и бисептол, которые часто применяются россиянами. Доказано, что бисептол бесполезен против вирусов и бактерий. К тому он обладает довольно высокой токсичностью и в европейских странах запрещен для применения до 12 лет. А левомицетин имеет массу побочных эффектов и его можно заменить более современными и безопасными препаратами.