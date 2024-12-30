Врачи назвали бесполезные лекарства — «чистим» домашнюю аптечку

Posted 29 декабря, 23:58
Published 29 декабря, 23:58
Modified 29 декабря, 23:58
Updated 29 декабря, 23:58
По мнению российских медиков, только 30% лекарств на отечественном фармрынке оказывают лечебный эффект и не являются «пустышками».
«Ассортимент домашней аптечки и обычной аптеки в целом схож. И на аптечных, и на домашних полках вперемешку представлены и нужные лекарства, и препараты-пустышки. Неудивительно, что ориентироваться в отечественном лекарственном ассортименте бывает трудно даже врачу. Самое интересное, что многие из этих лекарств-пустышек у нас входят в список жизненно важных препаратов. Но они абсолютно бесполезны», — объясняет врач Александр Мясников.
Россияне, особенно пожилого возраста, часто держат в домашней аптечке так называемые препараты для защиты печени. И любят их применять к месту и не к месту.
Однако, исследования доказали, что данные лекарства бесполезны, и их так называемая эффективность связана с плацебо. В мировой практике гепатопротекторы не применяют для защиты печени, тем более что некоторые из них еще и могут навредить.
Например, полиенилфосфатидилхолин, входящий в состав препарата «Эссенциале», может вызвать застой желчи и спровоцировать воспалительные процессы при вирусных гепатитах. Это лекарство, как и популярный «Карсил» — типичные БАДы, и абсолютно бесполезны при заболеваниях печени.
В российских аптеках можно встретить свыше 400 наименований лекарств с интерфероном — например, «Виферон», «Циклоферон», «Анаферон». Но врачи считают их абсолютно бесполезными, поскольку на данный момент нет ни одного исследования, доказывающего их эффективность и безопасность для организма.
Не существует лекарств, способных повысить иммунитет. Если бы такие препараты существовали, человечество уже давно бы победило СПИД, ВИЧ и другие болезни.
Эти лекарства бесполезны при простуде и ОРВИ, хотя часто назначаются при этих заболеваниях:
«На самом деле реальных снижений иммунной системы очень мало, это уже давно доказано. Обычный человек может болеть и 7, и 8 дней, и это нормально, защитные силы нашей системы справятся с болезнью и так», — объясняет в беседе с business-gazeta.ru врач Ирина Добрецова.
Эти лекарства позиционируются, как препараты активизирующие когнитивные способности и память. На самом деле они не обладают таким эффектом и назначаются только при нарушениях мозгового кровообращения. К тому же, у них масса побочных эффектов.
В числе бесполезных лекарств, например, часто назначаемый врачами «Ноотропил», «Луцетам», «Церебрил», «Пиратропил», «Пирацетам».
В России пробиотики часто назначаются при дисбактериозах и приеме антибиотиков. Но в мировой практике пробиотики не используются, поскольку их эффективность не доказана. Кроме того, установлено, что при их приеме уничтожается до 99% полезных бактерий и спор.
Эти лекарства бесполезны, если их принимать после обильных возлияний и застолий. Они не помогут пищеварению.
При проблемах с кишечником, врачи рекомендуют просто выпить кефир, вместо того чтобы принимать «Хилак Форте», «Ацилакт», «Бифилиз», «Лактобактерин», «Энтерол», «Бифиформ».
Не стоит хранить антибиотики впрок в домашней аптечке. Антибактериальные препараты назначаются разные для каждого конкретного заболевания.
Ни в коем случае нельзя принимать антибиотики при первых признаках заболевания, назначая самому себе препарат. Такая практика распространена в России, но приводит к печальным последствиям — развитию резистентности к антибиотикам. И потом, когда человек действительно нуждается в антибактериальных препаратах, ему сложно подобрать лекарство, которое бы смогло побороть заболевание.
Среди абсолютно бесполезных антибиотиков врачи называют левомицетин и бисептол, которые часто применяются россиянами. Доказано, что бисептол бесполезен против вирусов и бактерий. К тому он обладает довольно высокой токсичностью и в европейских странах запрещен для применения до 12 лет. А левомицетин имеет массу побочных эффектов и его можно заменить более современными и безопасными препаратами.
Гомеопатию нельзя считать полноценными лекарствами. Зачастую даже сами гомеопаты не понимают, как действуют на организм те или иные гомеопатические лекарства. Однако, россияне упорно пытаются вылечить практически все известные заболевания с помощью гомеопатических лекарств, чья эффективность не доказана.
В числе бесполезных гомеопатических препаратов «Афлубин», «Ременс», «Палладиум», «Анаферон», «Гингко Билоба», «Ременс», «Мемория» и сотни других лекарств.
«Все эти препараты априори не могут влиять на состояние вашего здоровья. Вирусы и бактерии попросту не обращают на них внимания, и продолжают развиваться в вашем организме. Вы же попросту тратите деньги и драгоценное время! А болезнь продолжает развиваться», - предупреждает профессор медицинских наук Павел Воробьев.
Вирусы состоят из разных белков, поэтому не существует лекарства, которое бы помогало уничтожить все вирусные заболевания. Эффективность противовирусных препаратов не доказана, они бесполезны при гриппе и ОРВИ и не используются в мировой практике.
К бесполезным лекарствам врачи относят «Арбидол» и его аналоги, «Реленза», «Тамифлю». Длительный бесконтрольный прием этих препаратов можно вызывать серьезные негативные последствия для организма, в числе которых ухудшение работы почек, повышение уровня сахара в крови, нарушения психики.
Врачи советуют получать витамины из продуктов, больше находиться на солнце и на свежем воздухе. Случаи авитаминоза очень редки, поэтому постоянно пить витамины здоровому человеку не нужно. Из всех витаминов с доказанной эффективностью врачи выделили лишь витамины С, А и D. А вот витаминные комплексы чаще всего абсолютно бесполезны.
К бесполезным «сердечным» лекарствам врачи относят валидол и корвалол. В лучшем случае, валидол действует как успокоительное — пока пациент держит во рту «мятную конфетку» он немного успокаивается. Но, как отмечают медики, с инфарктом в больницу чаще попадают люди, которые вместо нитроглицерина рассасывали валидол.
Что касается корвалола и его аналогов «Валокардина» и «Валосердина», то это лекарство содержит транквилизаторы, поэтому тоже неплохо успокаивает. Но оно абсолютно бесполезно при сердечных недугах и в особенности при приступах стенокардии. А при постоянном приеме эти препараты могут вызвать привыкание и привести к нарушениям когнитивных функций.
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