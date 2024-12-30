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Posted 30 декабря, 12:44

Published 30 декабря, 12:44

Modified 30 декабря, 17:28

Updated 30 декабря, 17:28

Уфимский психолог объяснил связь подарков и женского либидо

В Уфе раскрыли секрет женской страсти

30 декабря 2024, 12:44
Фото: 1MI.

Уфимский психолог объяснил связь подарков и женского либидо

Оказывается, правильно подобранный презент способен не только поднять настроение, но и усилить женское либидо, сообщает в понедельник, 30 декабря, психолог-сексолог Евгений Мельник в интервью изданию Mkset.

В преддверии праздничной суеты, когда мужчины ломают голову над выбором подарков, уфимский психолог Евгений Мельник объяснил, почему презенты так важны для женщин. Оказывается, это не просто формальность, а целый комплекс гормональных процессов, влияющих на женскую чувственность.

— Когда женщина получает подарок, выделяются три гормона счастья, — рассказывает психолог.

По словам Евгения Мельника, при получении подарка женский организм вырабатывает серотонин (гормон хорошего настроения), дофамин (гормон удовольствия) и окситоцин (гормон, связанный с влюбленностью). Эти гормоны не только улучшают настроение, но и, как отмечает уфимский психолог, «будут сказываться, конечно же, со знаком плюс на либидо женщины».

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Евгений Мельник советует мужчинам не ограничиваться подарками только на праздники.

— Иногда бОльший и лучший результат можно получить, подарив подарок вообще в любой другой день, когда вашей душе угодно, — комментирует эксперт.

При этом важно выбирать подарок с умом, учитывая потребности и желания своей второй половины. Психолог подчеркивает, что подарок должен быть не просто знаком внимания, а способом сделать женщину счастливой.

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Кроме того, как отмечает уфимский эксперт, «в принципе дарение подарков любимому человеку тоже приносит удовольствие». Мужчины также могут повысить свой уровень гормонов счастья, делая подарки любимым женщинам. И, как заключает психолог из Уфы, «вы не просто повысите настроение женщины, а возможно даже улучшите ее здоровье».

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии провели исследование, которое приоткрыло завесу тайны над тем, чего же на самом деле хотят уфимцы на Новый 2025 год.

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