В Уфе раскрыли секрет женской страсти

По словам Евгения Мельника, при получении подарка женский организм вырабатывает серотонин (гормон хорошего настроения), дофамин (гормон удовольствия) и окситоцин (гормон, связанный с влюбленностью). Эти гормоны не только улучшают настроение, но и, как отмечает уфимский психолог, «будут сказываться, конечно же, со знаком плюс на либидо женщины».