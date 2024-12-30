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Posted 30 декабря, 18:43

Published 30 декабря, 18:43

Modified 30 декабря, 21:10

Updated 30 декабря, 21:10

Уфимцам проиндексируют пенсии

В Башкирии повысят пенсии

30 декабря 2024, 18:43
Фото: 1MI.

Уфимцам проиндексируют пенсии

Жителям Башкирии с 1 января 2025 года проиндексируют пенсии, сообщили в понедельник, 30 декабря, в региональном отделении Соцфонда России.

Нововведения в регионе примут вслед за федеральными изменениями. Напомним, ранее индексацию пенсионных выплат получателям проводил лишь после увольнения. С 2025 года трудовой статус перестанет быть условием выполнения процедуры.

Как пояснили в СФР, рассчитывать уровень индексации будут из суммы, которую пенсионер мог бы получать, будучи работающим. Уже по увольнению пропущенные получателем индексации включат в размер выплат.

Пенсии в январе придут уфимцам раньше
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Ранее Mkset сообщал о том, что жителям Башкирии в январе 2025 года досрочно выплатят пенсии. Это вынужденная мера из-за длительных новогодних праздников.

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