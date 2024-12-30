В Башкирии повысят пенсии

Posted 30 декабря, 18:43
Published 30 декабря, 18:43
Modified 30 декабря, 21:10
Updated 30 декабря, 21:10
Нововведения в регионе примут вслед за федеральными изменениями. Напомним, ранее индексацию пенсионных выплат получателям проводил лишь после увольнения. С 2025 года трудовой статус перестанет быть условием выполнения процедуры.
Как пояснили в СФР, рассчитывать уровень индексации будут из суммы, которую пенсионер мог бы получать, будучи работающим. Уже по увольнению пропущенные получателем индексации включат в размер выплат.
Ранее Mkset сообщал о том, что жителям Башкирии в январе 2025 года досрочно выплатят пенсии. Это вынужденная мера из-за длительных новогодних праздников.