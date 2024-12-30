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Posted 30 декабря, 18:53

Published 30 декабря, 18:53

Modified 30 декабря, 21:03

Updated 30 декабря, 21:03

Уфимцу угрожали пистолетом за обгон

Уфимцу угрожали пистолетом за обгон

30 декабря 2024, 18:53
Фото: 1MI.
Рядовой манёвр на дороге едва не стоил жителю башкирской столицы жизни — кадры потасовки опубликовали в понедельник, 30 декабря, местные сообщества в соцсетях.

Пострадавший запечатлел на камеру мобильного телефона, как он едет «нос к носу» с элитной иномаркой, судя по всему, мешающей ему совершить обгон. В какой-то момент «блатной» уфимец опережает оппонента и преграждает ему путь, после чего выходит из салона и направляется к оператору. В руках мужчины можно заметить пистолет.

После обмена и оскорблениями и рукоприкладством, которое не попало в объектив, дебошир вернулся в машину. Как рассказал сам автор, незнакомец решил «предъявить» ему за попытку обгона.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на камеру очевидца попала драка между аниматорами в костюмах новогодних волшебников.

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