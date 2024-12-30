Уфимцу угрожали пистолетом за обгон

Пострадавший запечатлел на камеру мобильного телефона, как он едет «нос к носу» с элитной иномаркой, судя по всему, мешающей ему совершить обгон. В какой-то момент «блатной» уфимец опережает оппонента и преграждает ему путь, после чего выходит из салона и направляется к оператору. В руках мужчины можно заметить пистолет.