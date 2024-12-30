Уфимцу угрожали пистолетом за обгон

Posted 30 декабря, 18:53
Published 30 декабря, 18:53
Modified 30 декабря, 21:03
Updated 30 декабря, 21:03
Пострадавший запечатлел на камеру мобильного телефона, как он едет «нос к носу» с элитной иномаркой, судя по всему, мешающей ему совершить обгон. В какой-то момент «блатной» уфимец опережает оппонента и преграждает ему путь, после чего выходит из салона и направляется к оператору. В руках мужчины можно заметить пистолет.
После обмена и оскорблениями и рукоприкладством, которое не попало в объектив, дебошир вернулся в машину. Как рассказал сам автор, незнакомец решил «предъявить» ему за попытку обгона.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на камеру очевидца попала драка между аниматорами в костюмах новогодних волшебников.