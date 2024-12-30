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Posted 30 декабря, 11:19

Published 30 декабря, 11:19

Modified 30 декабря, 17:32

Updated 30 декабря, 17:32

В Башкирии похолодает до -17°C

Температурные качели ждут Башкирию в Новый год

30 декабря 2024, 11:19
Фото: 1MI.

В Башкирии похолодает до -17°C

Прогноз на вторник, 31 декабря, дали синоптики башкортостанского центра по гидрометеорологии.

В целом по Башкирии ночные температурные показатели будут колебаться в пределах -7°C… -12°C. В юго-восточных районах при этом похолодать может до -17°C. В Уфе ночью ждут -7°C… -9°C. Днём столбики термометров в Башкирии поднимутся до -1°C… -6°C, в Уфе до -2°C… -4°C.

Ветер по всей Республике Башкортостан — юго-западного направления. Скорость от 7 до 12 м/с, местами 15-20 м/с.

Водителей предупреждают о сильных заносах и гололёде на дорогах. Ожидаются также осадки в виде снега, в том числе мокрого. Видимость на дорогах может существенно снизиться (до 0,5-1 км).

Аномальный январь прогнозируют в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике Башкортостан спрогнозировали аномально высокие показатели температуры воздуха в январе 2025 года.

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