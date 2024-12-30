Температурные качели ждут Башкирию в Новый год

В целом по Башкирии ночные температурные показатели будут колебаться в пределах -7°C… -12°C. В юго-восточных районах при этом похолодать может до -17°C. В Уфе ночью ждут -7°C… -9°C. Днём столбики термометров в Башкирии поднимутся до -1°C… -6°C, в Уфе до -2°C… -4°C.