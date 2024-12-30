Температурные качели ждут Башкирию в Новый год

Posted 30 декабря, 11:19
Published 30 декабря, 11:19
Modified 30 декабря, 17:32
Updated 30 декабря, 17:32
В целом по Башкирии ночные температурные показатели будут колебаться в пределах -7°C… -12°C. В юго-восточных районах при этом похолодать может до -17°C. В Уфе ночью ждут -7°C… -9°C. Днём столбики термометров в Башкирии поднимутся до -1°C… -6°C, в Уфе до -2°C… -4°C.
Ветер по всей Республике Башкортостан — юго-западного направления. Скорость от 7 до 12 м/с, местами 15-20 м/с.
Водителей предупреждают о сильных заносах и гололёде на дорогах. Ожидаются также осадки в виде снега, в том числе мокрого. Видимость на дорогах может существенно снизиться (до 0,5-1 км).
Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике Башкортостан спрогнозировали аномально высокие показатели температуры воздуха в январе 2025 года.