Сумасшедший Новый год наступил в Уфе

Posted 30 декабря, 18:56
Published 30 декабря, 18:56
Modified 30 декабря, 21:01
Updated 30 декабря, 21:01
Поводом для недовольства со стороны уфимцев стал музыка, играющая в сквере. По словам жильцов окрестных домов, громкость её настолько сильная, что она не даёт покоя уфимцам до позднего вечера.
— Музыка все так же громко орет. С 29 числа все ушли на праздничные дни, мы, жители, в это время с ума сходить должны, — посетовала пользователь под никнеймом Ann.
— Ходить туда невозможно, очень шумно, даже на симфонических вечерах, наушники не помогают, — обратилась уфимка Амалия С.
Ранее Mkset сообщал о том, что жители квартала неподалёку жаловались на ужасную вонь непонятного происхождения.