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Posted 30 декабря, 18:56

Published 30 декабря, 18:56

Modified 30 декабря, 21:01

Updated 30 декабря, 21:01

Центр Уфы терроризируют музыкой

Сумасшедший Новый год наступил в Уфе

30 декабря 2024, 18:56
Фото: 1MI.

Центр Уфы терроризируют музыкой

Жители района вокруг «Арт-Квадрата» оказались без ума от новогодней Уфы, но, к сожалению, в плохом смысле — крик души горожане отправили мэру в понедельник, 30 декабря.

Поводом для недовольства со стороны уфимцев стал музыка, играющая в сквере. По словам жильцов окрестных домов, громкость её настолько сильная, что она не даёт покоя уфимцам до позднего вечера.

— Музыка все так же громко орет. С 29 числа все ушли на праздничные дни, мы, жители, в это время с ума сходить должны, — посетовала пользователь под никнеймом Ann.
— Ходить туда невозможно, очень шумно, даже на симфонических вечерах, наушники не помогают, — обратилась уфимка Амалия С.
Чиновники объяснили вонь в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что жители квартала неподалёку жаловались на ужасную вонь непонятного происхождения.

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