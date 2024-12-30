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Posted 30 декабря, 18:56

Published 30 декабря, 18:56

Modified 30 декабря, 21:02

Updated 30 декабря, 21:02

Семья из Уфы вошла в число победителей всероссийского конкурса

Семья уфимцев стала чемпионами

30 декабря 2024, 18:56
Фото: Правительство Башкортостана.

Семья из Уфы вошла в число победителей всероссийского конкурса

Семья Протасовых из башкирской столицы заняла второе место в конкурсе «Самая спортивная семья России» — его итоги в понедельник, 30 декабря, изучил Mkset.

Уфимцам удалось взять «серебро» в номинации «Спортивные чемпионы». Уступают они семье Смирновых из Урени Нижегородской области, занявшим первое место. Почётную «бронзу» же удалось получить усть-катавцам Подрядовым.

Всего на конкурс поступило 900 заявок со всех регионов РФ.

— Мы определили самые спортивные семьи нашей страны. Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки, — прокомментировал глава российского Минспорта Михаил Дегтярёв.
В Башкирии семьи могут получить по ₽590 400
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Ранее Mkset подробно рассказывал о том, какие льготы для семей действуют в Республике Башкортостан и как начать их получать.

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