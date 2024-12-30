Семья уфимцев стала чемпионами

Posted 30 декабря, 18:56
Published 30 декабря, 18:56
Modified 30 декабря, 21:02
Updated 30 декабря, 21:02
Уфимцам удалось взять «серебро» в номинации «Спортивные чемпионы». Уступают они семье Смирновых из Урени Нижегородской области, занявшим первое место. Почётную «бронзу» же удалось получить усть-катавцам Подрядовым.
Всего на конкурс поступило 900 заявок со всех регионов РФ.
— Мы определили самые спортивные семьи нашей страны. Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки, — прокомментировал глава российского Минспорта Михаил Дегтярёв.
Ранее Mkset подробно рассказывал о том, какие льготы для семей действуют в Республике Башкортостан и как начать их получать.