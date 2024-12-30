«Салават Юлаев» разгромно обыграл «Барыс»

Posted 30 декабря, 14:14
Published 30 декабря, 14:14
Modified 30 декабря, 16:49
Updated 30 декабря, 16:49
Последний в 2024 году матч «СЮ» проходил на «Уфа-Арене». В ходе игры «Барысу» не удалось забросить в ворота хозяев ни одной шайбы, голами же со стороны «Салавата» отметились Ливо, Тодд, Зоркин и Ремпал. Причём Джошу Ливо удалось заработать очки трижды.
Для «Барыса» это поражение стало шестым в серии, у «Салавата» же — четыре победы подряд.
В конце игры состоялся благотворительный «Мишкопад» — зрители могли купить плюшевого мишку, деньги с продаж пошли на помощь больным детям. В конце матча игрушки всем стадионом бросали на лёд, создавая эффектное зрелище.
Ранее Mkset сообщал о том, что «СЮ» обратился к правительству Башкирии за финансовой помощью из-за трудностей клуба.