«Салават Юлаев» разгромно обыграл «Барыс»

Последний в 2024 году матч «СЮ» проходил на «Уфа-Арене». В ходе игры «Барысу» не удалось забросить в ворота хозяев ни одной шайбы, голами же со стороны «Салавата» отметились Ливо, Тодд, Зоркин и Ремпал. Причём Джошу Ливо удалось заработать очки трижды.