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Posted 30 декабря, 14:14

Published 30 декабря, 14:14

Modified 30 декабря, 16:49

Updated 30 декабря, 16:49

«Салават Юлаев» разгромно обыграл «Барыс»

«Салават Юлаев» разгромно обыграл «Барыс»

30 декабря 2024, 14:14
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Игра уфимских хоккеистов с казахстанской командой в понедельник, 30 декабря, завершилась сухим поражением гостей со счётом 6:0.

Последний в 2024 году матч «СЮ» проходил на «Уфа-Арене». В ходе игры «Барысу» не удалось забросить в ворота хозяев ни одной шайбы, голами же со стороны «Салавата» отметились Ливо, Тодд, Зоркин и Ремпал. Причём Джошу Ливо удалось заработать очки трижды.

Для «Барыса» это поражение стало шестым в серии, у «Салавата» же — четыре победы подряд.

В конце игры состоялся благотворительный «Мишкопад» — зрители могли купить плюшевого мишку, деньги с продаж пошли на помощь больным детям. В конце матча игрушки всем стадионом бросали на лёд, создавая эффектное зрелище.

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Ранее Mkset сообщал о том, что «СЮ» обратился к правительству Башкирии за финансовой помощью из-за трудностей клуба.

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