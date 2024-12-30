mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 16:52

Published 30 декабря, 16:52

Modified 30 декабря, 21:06

Updated 30 декабря, 21:06

Мэр Уфы поздравил земляков с Новым годом

С вертолёта, на коньках и с песней: уфимцев поздравляют с наступающим Новым годом

30 декабря 2024, 16:52
Фото: 1MI.

Мэр Уфы поздравил земляков с Новым годом

В понедельник, 30 декабря, рассказываем, с какими пожеланиями обратились к жителям Уфы и Башкирии первые лица Республики Башкортостан, главы ведомств и другие важные для региона персоны.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях в преддверии Нового года опубликовал праздничный видеоролик, на котором запечатлён досуг детей и семей на городских мероприятиях — катание на коньках, праздники с аниматорами, развлечения в ледовых городках.

— С наступающим, друзья! Берегите своих близких и родных! — обратился к горожанам градоначальник.

Главы башкортостанских ведомств решили поучаствовать в акции «Ёлка желаний». На сайте акции дети рассказывают о своих мечтах, а взрослые выбирают одну из них и исполняют желания детей.

Так, глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов реализовал мечту двух ребят из Кушнаренковского района Башкирии попробовать себя в роли пилота пожарного вертолёта.

Начальник башкортостанского Минздрава Айрат Рахматуллин исполнил желание 12-летней девочки, любимый школьный предмет которой — биология. Ученица одной из уфимских образовательных учреждений побывала вместе с министром в настоящей лаборатории.

«Любимец Радия Хабирова» певец Элвин Грей поздравил жителей Башкортостана новым музыкальным релизом, а именно — ремиксом татарской и башкирской версий своей новогодней песни.

Фанаты артиста были настолько без ума, что даже написали исполнителю собственные стихотворения. Почитать их можно в нашей публикации.

Новый год по-башкирски: фанаты Элвина Грея обсуждают новую песню артиста
Узнать подробнее
Это был сложный год: угадай обращение Путина по цитате — новогодний тест
Узнать подробнее
Читайте также:
Лошадиный форсаж устроили в БашкирииКупеческий форсаж, стрельба, катание на банане: чем заняться в Башкирии в Новый годХабиров зовёт на фестиваль валенок
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Ратмир Мавлиев#Праздничные мероприятия#Белебей#Мелеуз#Янаул#Айрат Рахматуллин#Выходные#Кирилл Первов#Ёлка желаний#Катание на коньках
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика