С вертолёта, на коньках и с песней: уфимцев поздравляют с наступающим Новым годом

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях в преддверии Нового года опубликовал праздничный видеоролик, на котором запечатлён досуг детей и семей на городских мероприятиях — катание на коньках, праздники с аниматорами, развлечения в ледовых городках.