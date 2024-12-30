С вертолёта, на коньках и с песней: уфимцев поздравляют с наступающим Новым годом

Posted 30 декабря, 16:52
Published 30 декабря, 16:52
Modified 30 декабря, 21:06
Updated 30 декабря, 21:06
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях в преддверии Нового года опубликовал праздничный видеоролик, на котором запечатлён досуг детей и семей на городских мероприятиях — катание на коньках, праздники с аниматорами, развлечения в ледовых городках.
— С наступающим, друзья! Берегите своих близких и родных! — обратился к горожанам градоначальник.
Главы башкортостанских ведомств решили поучаствовать в акции «Ёлка желаний». На сайте акции дети рассказывают о своих мечтах, а взрослые выбирают одну из них и исполняют желания детей.
Так, глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов реализовал мечту двух ребят из Кушнаренковского района Башкирии попробовать себя в роли пилота пожарного вертолёта.
Начальник башкортостанского Минздрава Айрат Рахматуллин исполнил желание 12-летней девочки, любимый школьный предмет которой — биология. Ученица одной из уфимских образовательных учреждений побывала вместе с министром в настоящей лаборатории.
«Любимец Радия Хабирова» певец Элвин Грей поздравил жителей Башкортостана новым музыкальным релизом, а именно — ремиксом татарской и башкирской версий своей новогодней песни.
Фанаты артиста были настолько без ума, что даже написали исполнителю собственные стихотворения. Почитать их можно в нашей публикации.