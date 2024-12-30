На провинциальный туризм в Башкирии потратили ₽20,2 млн

Posted 30 декабря, 11:52
Published 30 декабря, 11:52
Modified 30 декабря, 17:31
Updated 30 декабря, 17:31
Средства эти были потрачены, прежде всего, на наведение порядка в историческом центре города — главные улицы, рекреационные зоны и другие общественные пространства. Часть денег также потратили на туристическую навигацию, создание площадок для ярмарок, установку биноклей и разработку тематического сайта путешествий по уголкам Бирска.
Финансирование программы шло из бюджета как самого города, так и Башкирии, а также из федеральной казны.
Ранее Mkset рассказывал о том, куда чаще всего улетают на новогодний отпуск жители башкирской столицы.