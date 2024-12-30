На провинциальный туризм в Башкирии потратили ₽20,2 млн

Средства эти были потрачены, прежде всего, на наведение порядка в историческом центре города — главные улицы, рекреационные зоны и другие общественные пространства. Часть денег также потратили на туристическую навигацию, создание площадок для ярмарок, установку биноклей и разработку тематического сайта путешествий по уголкам Бирска.