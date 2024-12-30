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Posted 30 декабря, 11:52

Published 30 декабря, 11:52

Modified 30 декабря, 17:31

Updated 30 декабря, 17:31

В Башкирии направили ₽20 млн на туризм в Бирске

На провинциальный туризм в Башкирии потратили ₽20,2 млн

30 декабря 2024, 11:52
Фото: 1MI.

В Башкирии направили ₽20 млн на туризм в Бирске

Городу Бирск в 2024 году выделили около ₽20,2 млн в рамках федеральной программы, сообщили в понедельник, 30 декабря, в региональном правительстве.

Средства эти были потрачены, прежде всего, на наведение порядка в историческом центре города — главные улицы, рекреационные зоны и другие общественные пространства. Часть денег также потратили на туристическую навигацию, создание площадок для ярмарок, установку биноклей и разработку тематического сайта путешествий по уголкам Бирска.

Финансирование программы шло из бюджета как самого города, так и Башкирии, а также из федеральной казны.

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Ранее Mkset рассказывал о том, куда чаще всего улетают на новогодний отпуск жители башкирской столицы.

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